Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sedat Peker suç örgütü operasyonunda gözaltı süresi uzatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sedat Peker'in da aralarında olduğu 63 kişi hakkında 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 54 şüpheli için 4 gün ek süre verildi.
 14 Nisan 2021 15:38
+Aa- Yazdır
Sedat Peker suç örgütü operasyonunda gözaltı süresi uzatıldı

Sedat Peker'in de aralarında olduğu 63 şüpheliye yönelik 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 54 kişiyle ilgili 4 gün ek gözaltı süresi alındı. Soruşturmanın geniş kapsamlı olması, gözaltına alınan şüpheli sayısının fazla olması, şüphelilerden ele geçirilen özellikle dijital delillerin incelenmesinin zaman alması savcılık tarafından gerekçe olarak gösterildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun tamamlanması ve delillerin incelenmesinin ardından şüpheliler adliyeye çıkartılacak.

PEKER ARANIYOR

Peker ve diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Peker'in yaklaşık 1,5 yıl önce Karadağ'a gittiği, son olarak Makedonya'da olduğu belirlendi. Sedat Peker'in yakalanması için takip yapıldığı öğrenildi. Peker'le bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla, tek tek belirledi. Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul ve 4 ilde adresleri belirlendi. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kız çocuğunun fotoğrafını çeken zanlı tutuklandı
14 Nisan 2021 16:14		 TIR faciasında şoför, çarpmayı önlemek için yolun sağına ve soluna kaçmamış
14 Nisan 2021 14:12
Listem hazır diyen Sevda Noyan: Nüktedan olarak söyledim
13 Nisan 2021 19:58		 Soma davasında savcı mütalaasını açıkladı
13 Nisan 2021 19:55
Ergun Mengi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12 Nisan 2021 23:52		 AK Partili Zengin'e hakaret eden sanık savunma yaptı
12 Nisan 2021 19:09
Cihangir sapığı tutuklandı
12 Nisan 2021 18:31		 Sedat Peker suç örgütünün 'sosyal medyacısı' yakalandı
12 Nisan 2021 17:13
Emniyette işlemleri tamamlanan 14 emekli amiral adliyede
12 Nisan 2021 17:09		 Emniyet müdürünün hesabını 'Truva atı' virüsüyle boşalttılar
12 Nisan 2021 16:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:03 - THY'den Rusya'ya uçak seferi açıklaması16:56 - Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı: 5 gözaltı16:51 - MEB, esnek çalışmanın usul ve esaslarını belirledi16:47 - Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti16:44 - Kırklareli alarm veriyor: Vaka sayısı yüzde 70 arttı16:36 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
16:33 - İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması16:27 - Erdoğan: Dinimizde kadına şiddet haram16:25 - Danimarka AstraZeneca'yı aşılama programından çıkardı16:21 - Başkandan 'yanlış imsakiye' özrü: Daha çok sevap kazanan olmuştur16:19 - Bakan Pekcan: Kıbrıs için beraber çalışmaya devam edeceğiz16:16 - RTÜK'ten ünlü diziler nedeniyle yayıncı kuruluşlara ceza
16:14 - Kız çocuğunun fotoğrafını çeken zanlı tutuklandı16:07 - Aşı israfı riskine Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan öneri15:54 - Kılıçdaroğlu dahil 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de15:53 - Rekabet Kurumu'ndan Google'a büyük ceza15:51 - Hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme süresi uzatıldı
15:46 - Bu ilde ramazan ayı boyunca ve bayramda su ücretsiz olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Seyahat kısıtlamasının ayrıntıları... Özel araçla seyahat yasak mı?
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
Başkandan 'yanlış imsakiye' özrü: Daha çok sevap kazanan olmuştur
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Gereken kararlar alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
5s 3
Kült Film 1
ramazan tatlısı 4
fenoloji 2
fertiği çekmek 1
vakaların artışının sebebi hepimiziz 84 milyon 3
ömrümü yedin 1
oje 2
zikzak 3
altı nokta 1
SON İLANLAR
Erzurum Tekman Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Batman Beşiri Belediyesi memur alacak
Karlsruhe Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam