Sedat Peker suç örgütü operasyonunda gözaltı süresi uzatıldı
|14 Nisan 2021 15:38
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Sedat Peker'in de aralarında olduğu 63 şüpheliye yönelik 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 54 kişiyle ilgili 4 gün ek gözaltı süresi alındı. Soruşturmanın geniş kapsamlı olması, gözaltına alınan şüpheli sayısının fazla olması, şüphelilerden ele geçirilen özellikle dijital delillerin incelenmesinin zaman alması savcılık tarafından gerekçe olarak gösterildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun tamamlanması ve delillerin incelenmesinin ardından şüpheliler adliyeye çıkartılacak.
PEKER ARANIYOR
Peker ve diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Peker'in yaklaşık 1,5 yıl önce Karadağ'a gittiği, son olarak Makedonya'da olduğu belirlendi. Sedat Peker'in yakalanması için takip yapıldığı öğrenildi. Peker'le bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla, tek tek belirledi. Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul ve 4 ilde adresleri belirlendi. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor.
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