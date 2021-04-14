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Selçuk Bayraktar: Kanada'nın vermediği kamera yerli olarak üretiliyor

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: 'Dünyada rekor sayılabilecek bir düzeyde %93 yerli katkıyla ve gururla üretiyoruz. Kanada'nın satmama kararı aldığı ürünün yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretilip, yurt içi ve yurt dışında dahi kullanıma sunulmuşken bizim için herhangi bir problem oluşturmaz. Lakin günün birinde, acil ihtiyacı olduğunda Türkiye'nin Kanada'ya SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir'
 14 Nisan 2021 15:44
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Selçuk Bayraktar: Kanada'nın vermediği kamera yerli olarak üretiliyor

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Dağlık Karabağ'da Bayraktar SİHA'ların kullanılmasını gerekçe göstererek, ülkesinin geçen yıl askıya aldığı "Türkiye'ye yönelik askeri ihracat izinlerini" iptal ettiğini duyurdu.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ambargo kararına ilişkin açıklama yaptı. Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

"Bilinmesinde fayda olan bazı hususları izah etmem gerektiğini düşünüyorum. S/İHA dediğimiz aslında içinde 40'a yakın bilgisayar bulunan bir robot uçak. Bayraktar TB2 SİHA'larımızı kritik tüm aksamlarından bileşenlerine, uçuş görev bilgisayarından yazılımına ve donanımına, aerodinamiğinden mekaniğine kadar tümüyle milli ve özgün tasarıma sahip olarak geliştiriyoruz.

Yüzde 93 yerli katkıyla ve gururla üretiyoruz

Dünyada rekor sayılabilecek bir düzeyde yüzde 93 yerli katkıyla ve gururla üretiyoruz. Birçok ülkeye ihraç ettiğimiz, dünya basınının neredeyse her gün başarılarını gıpta ile yazdığı ve yüksek teknolojide ülkemizin bayrağını en üst düzeye çeken bir sistemler bütünü.

"Halihazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretiliyor"

Kanada'nın S/İHA'larımızın adeta destan yazdığı Karabağ Tek Vatan Harekatı'nı gerekçe gösterip SİHA'mıza kullanıcının seçimiyle taktığımız faydalı yük denilen bir aksamı/kamerasını satmaması, halihazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretilip, yurt içi ve yurt dışında dahi kullanıma sunulmuşken bizim için herhangi bir problem oluşturmaz.

"Türkiye'nin Kanada'ya SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir"

Lakin günün birinde, acil ihtiyacı olduğunda Türkiye'nin Kanada'ya SİHA satmaması onlar için ciddi bir problem olabilir. Zira dünyada muharebe tecrübesine sahip SİHA, Türkiye dahil sadece 4 ülkede var. Türkiye, güvenlik güçlerimizin çok geniş yelpazede başarılı muharip kullanımı sayesinde bu alanda dünyada lider.

"Ambargolar en başından beri vardı ama engelleyemediler"

Havacılıkta ileri birçok ülke gibi Kanada'nın da bizim ürettiğimiz sınıflarda İHA'sı veyahut SİHA'sı yok. Ancak ithal etmek için başlattıkları bir programları var. Ambargolar bu işe ilk başladığımızdan beri, yıllardır var. Ama hiçbiri bizi engelleyemedi, yolumuzdan döndüremedi.

Yukarıda anlattığım sebeplerle milli S/İHA'larımızla ve Türkiye'nin her gün güçlenerek gelişen savunma sanayii ekosistemiyle gerçekten övünebilirsiniz.

Bizim için dün nasılsa bugün de öyle. Değişen hiçbir şey olmadı. Bundan sonra da olmayacak! 300.000 saatten fazla gökyüzünde başarıyla görev yapan milletimizin S/İHA'ları, ülkemizin güvenliği için uçmaya devam ediyor, edecek..."
Memurlar.Net
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