Kılıçdaroğlu dahil 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.
|14 Nisan 2021 15:54
|+Aa- Yazdır
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül."
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Erdoğan: Dinimizde kadına şiddet haram
14 Nisan 2021 16:27
|Başkandan 'yanlış imsakiye' özrü: Daha çok sevap kazanan olmuştur
14 Nisan 2021 16:21
|Bakan Pekcan: Kıbrıs için beraber çalışmaya devam edeceğiz
14 Nisan 2021 16:19
|ABD Büyükelçiliğinden 'PKK'nın kilit isimleri için ödül' paylaşımı
14 Nisan 2021 15:19
|Akşener: Kılıçdaroğlu'nun adaylığında bir sakınca yok
14 Nisan 2021 11:54
|Erdoğan: Bozdoğan füzesi ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
14 Nisan 2021 11:24
|AK Parti'den Z kuşağı atağı
14 Nisan 2021 06:50
|Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
14 Nisan 2021 04:58
|İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
14 Nisan 2021 02:04
|Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
14 Nisan 2021 01:01