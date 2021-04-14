Bakan Pekcan: Kıbrıs için beraber çalışmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kıbrıs için beraber çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zamanki gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) desteklerimiz artarak sürecek." dedi.

Bakan Pekcan, KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Bakanlık Toplantı Salonu'nda görüştü.

İş dünyasını temsil eden STK kuruluşlarının başkanlarıyla oluşturdukları İstişare Kurulunun üyeleriyle 5 Mart'ta KKTC'yi ziyaret ettiklerini hatırlatan Pekcan, söz konusu ziyaret kapsamında çok olumlu görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

KKTC ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar olduğunu anlatan Pekcan, "Biz nasıl yardımcı olabiliriz ve Kıbrıs'ın ürün çeşitliliğinin ihracatının daha fazla artırılması için beraber neler yapabiliriz onları konuştuk. 'Hellim peynirinin de AB tarafından 12 Nisan'da yeşil hat kapsamına alınmasından da memnuniyet duyduk. İnşallah bunlar artarak devam edecek." diye konuştu.

Pekcan, KKTC ile gümrük alanında iş birliklerinin sürdüğünü, bu kapsamda her türlü talebe, ihtiyaca cevap verdiklerini kaydederek, "Hem Gümrük Kanunu'nun hem de Gümrük Vergileri ile İlgili Kanun'un ve tarifelerin Meclis'e gittiğini öğrendik. İnşallah bu 2 yasa da çıkarsa bizim birlikte yaptığımız çalışmaların somut projelere döndüğünü görmüş olacağız. İnşallah Kıbrıs için beraber çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde her zamanki gibi KKTC'ye desteklerimiz artarak sürecek." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Sağ olsun anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti var"

KKTC Maliye Bakanı Dursun Oğuz da Anavatan Türkiye ile ilişkilerin KKTC için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla KKTC'nin lokomotif sektörlerinden yeme-içme ve turizmin büyük darbe aldığını söyledi.

Ekonomiyi canlandırma adına ülke olarak bazı girişimlerinin bulunduğunu anlatan Oğuz, yüksek öğrenim gören öğrencilerin adaya getirilmesini üstleneceklerini ve bu öğrenciler sayesinde ekonominin canlanmasına katkı sağlanacağını belirtti.

İç piyasadaki talep daralması ve turizmin tamamen kapanması nedeniyle özellikle süt arzı gibi ürünlerde arz fazlalığı oluştuğunu ve ekonomide bir daralma yaşandığını dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:

"Ekonominin zor günler geçirdiği, üretimin ve gıdanın çok önemli olduğu bir ortamda bu mutlaka değerlendirilmesi gereken bir durum. Öncelikle Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay bu konuyla ilgili yakından ilgileniyorlar. Geçen yıl da aynı durum olduğunda Tarım Kredi Kooperatifi üzerinden bu sorun çözülmüştü. Yine inşallah bu sorunu da çözeceğiz."

Oğuz, KKTC'ye uygulanan uluslararası ambargoya da değinerek, "Dünyanın gözü önünde tecrit edilen ülke. Ama burada da insanlar var. Yine sağ olsun Anavatan'ımız Türkiye Cumhuriyeti var. Her zaman en zor zamanımızda yanımızda oldu. İnşallah hem sağlık hem aşı hem ekonomi hem diğer alt yapı konusunda bizlere destekleri devam ediyor."