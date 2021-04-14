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Danimarka AstraZeneca'yı aşılama programından çıkardı

Danimarka Sağlık İdaresi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan AstraZeneca aşısını aşılama programından çıkardığını bildirdi.
 14 Nisan 2021 16:25
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Danimarka AstraZeneca'yı aşılama programından çıkardı

Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, Danimarka ve Norveç arasında yapılan ortak çalışmada, AstraZeneca aşısı "Vaxzevria"nın uygulanmasının ardından aşı ile bazı kişilerde beyinde ortaya çıkan kan pıhtılaşması arasında bağ bulunduğu kaydedildi.

Aşının uygulanmaya devam edilmesi durumunda, ölüm oranlarının kabul edilenden yüksek olacağını belirten Sağlık İdaresi, Danimarka'nın salgını kontrol altında tuttuğu ve Biontech/Pfizer ile Moderna'nın aşılarından yeterli sayıda tedarik ettiği, bu nedenle AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının kullanımından vazgeçildiği bilgisine yer verdi.

Sağlık İdaresi, AstraZeneca aşısının ilk dozu uygulanan yaklaşık 150 bin kişiye diğer aşılardan teklif edileceğini belirtti.

5,2 milyon doz AstraZeneca aşısı sipariş veren Danimarka, ortaya çıkan yan etkileri ve ölümlerin ardından aşının kullanımına 11 Mart 2021'de ara verdiğini duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
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