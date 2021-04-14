Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

İstanbul Valiliği, İstanbul'da kamu kesiminde mesai saatlerinin 10.00-16.00 saatleri arasında uygulanacağını açıkladı.
 14 Nisan 2021 16:33
+Aa- Yazdır
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

Yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında "kısmi kapanma" sürecinde Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edileceği belirtilerek; mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. " denildi.

Belirlenen bu saatlerin kamuda süreklilik gerektirmeyen hizmetler için geçerli olduğunun belirtildiği açıklamada, "Kamu hizmetinin gereği olarak kesintisiz sunulması gereken güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma gibi alanlar bu kapsamın dışındadır. Bu doğrultuda 112 AÇM, AFAD, EGM, JGK, Sahil Güvenlik ve Göç İdaresinin ilimizdeki birimleri başta olmak zorunlu kamu hizmetlerinin sunumunda aksama yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmıştır. İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 14 Nisan 2021 tarih ve 31 No'lu karar ile İstanbul'da mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir. " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle devam etti:

"İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan;

İdari izin kapsamındaki personele (gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacaktır.

Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

İlimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarında tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, görev yerleri ve kullanılan araçların dezenfekte işlemleri gibi tedbirler titizlikle sürdürülecektir."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
14 Nisan 2021 16:36		 RTÜK'ten ünlü diziler nedeniyle yayıncı kuruluşlara ceza
14 Nisan 2021 16:16
Rekabet Kurumu'ndan Google'a büyük ceza
14 Nisan 2021 15:53		 Hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme süresi uzatıldı
14 Nisan 2021 15:51
'8 projede yeni mezun mühendis ve mimarlar görev alacak'
14 Nisan 2021 15:25		 Kısıtlamadan muafiyeti kötü niyetli kullananlara işlem yapılacak
14 Nisan 2021 15:15
Libya'ya aşı götüren uçak Ankara'dan hareket etti
14 Nisan 2021 15:01		 Seyahat kısıtlamasının ayrıntıları... Özel araçla seyahat yasak mı?
14 Nisan 2021 12:40
'Oruç tutan yaşlılar hafif besinleri tüketsinler'
14 Nisan 2021 12:27		 Bursa'da 4 kişinin öldüğü tır kazasına 'bakımsız fren' sistemi neden olmuş
14 Nisan 2021 12:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:03 - THY'den Rusya'ya uçak seferi açıklaması16:56 - Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı: 5 gözaltı16:51 - MEB, esnek çalışmanın usul ve esaslarını belirledi16:47 - Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti16:44 - Kırklareli alarm veriyor: Vaka sayısı yüzde 70 arttı16:36 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
16:33 - İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması16:27 - Erdoğan: Dinimizde kadına şiddet haram16:25 - Danimarka AstraZeneca'yı aşılama programından çıkardı16:21 - Başkandan 'yanlış imsakiye' özrü: Daha çok sevap kazanan olmuştur16:19 - Bakan Pekcan: Kıbrıs için beraber çalışmaya devam edeceğiz16:16 - RTÜK'ten ünlü diziler nedeniyle yayıncı kuruluşlara ceza
16:14 - Kız çocuğunun fotoğrafını çeken zanlı tutuklandı16:07 - Aşı israfı riskine Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan öneri15:54 - Kılıçdaroğlu dahil 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de15:53 - Rekabet Kurumu'ndan Google'a büyük ceza15:51 - Hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme süresi uzatıldı
15:46 - Bu ilde ramazan ayı boyunca ve bayramda su ücretsiz olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Seyahat kısıtlamasının ayrıntıları... Özel araçla seyahat yasak mı?
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
Başkandan 'yanlış imsakiye' özrü: Daha çok sevap kazanan olmuştur
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Gereken kararlar alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zikzak 3
Niyet etmek 3
oje 2
kaba insanların futbolsever olması 1
rulokat 1
konserine gidilemediği için kahrolunan sanatçılar 6
unutulma hakkı 3
evde yalnızken yapılanlar 2
mesainin bitmesi 1
hamsin 2
SON İLANLAR
Erzurum Tekman Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Batman Beşiri Belediyesi memur alacak
Karlsruhe Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam