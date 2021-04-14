Kırklareli alarm veriyor: Vaka sayısı yüzde 70 arttı
|14 Nisan 2021 16:44
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Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (COVID-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.
362 bin nüfuslu Kırklareli'nde, 100 binde 518,23 olan vaka sayısı, 882,13'e yükseldi. Kentte vakalar bir haftada yaklaşık yüzde 70 arttı.
Adeta seferberlik ilan edildi
Şehirde salgının önünün alınması için adeta seferberlik ilan edildi. Vaka artışı üzerine vatandaşların çoğu evlerine çekildi.
Koronavirüsün daha çabuk bulaşan mutasyonlu türleri de salgının hızında etkili oldu.
"Tedbirler konusunda herhangi bir sıkıntımız yok"
Tedbirler konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Tedbirler en üst düzeyde alınmış. Sadece bu manada genel mutasyonlu virüsün artması ve ev ziyaretlerinin özellikle yüksek olması sebebiyle bir artış gözlemliyoruz." dedi.
Vatandaşlar tedbiri elden bırakmamaları için uyarılıyor, aşılama takvimini kaçırmamaları konusunda da ikaz ediliyor.
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