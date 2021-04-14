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Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.
 14 Nisan 2021 16:47
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Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut 86 yaşında hayatını kaybetti.

Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşama veda etti.

Erzincan'da 15 Kasım 1935'te dünyaya gelen Akbulut, babasının PTT memuru olması dolayısıyla ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi ise Erzincan'da okudu.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip serbest avukatlık yapan Akbulut, Adalet Partisi Erzincan İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer alan ve 1983'teki genel seçimde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye giren Akbulut, 26 Ekim 1984 - 6 Eylül 1987 arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

1987'deki genel seçimde yeniden milletvekili olan Akbulut, TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989'a kadar sürdürdü.

Turgut Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut'un Başbakanlığında 47. Hükümet kuruldu.

17 Kasım 1989'daki ANAP 1. Olağanüstü Kongresi'nde Özal'dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna Akbulut oturdu.

- 2002'de TBMM'ye veda etti

Akbulut, 15 Haziran 1991'de gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

Bu süreçten sonra siyasi çalışmalarına devam eden Akbulut, 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 2000'e kadar sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak adaylığını 2. turun ardından geri çeken Akbulut, 2002'de ANAP'tan istifa ederek Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı oldu. Akbulut, DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle TBMM'ye veda etti.

Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Samia Akbulut ile evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıydı.
Anadolu Ajansı
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