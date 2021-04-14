Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı: 5 gözaltı

Antalya'da, araçlarıyla seyir halindeki sürücülere uzun namlulu tüfek gösterdiği öne sürülen kamyonetteki 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Orijinal gibi duran tüfeğin, boncuk attığı ve oyuncak olduğu belirlendi.
 14 Nisan 2021 16:56
+Aa- Yazdır
Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı: 5 gözaltı

Olay, saat 14.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte araçlarıyla seyir halindeki sürücüler, içinde 5 kişinin olduğu 07 GMB 77 plakalı kamyonetten kendilerine uzun namlulu tüfek gösterildiği ihbarında bulundu.

İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yarım saat boyunca kamyoneti arayan ekipler, caddede aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, boncuk atan oyuncak tüfek ile 2 içki şişesi bulundu.

Polise sosyal medya için çekim yaptığını söyleyen sürücü A.S.F. ve 4 arkadaşı, gözaltına alındı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kuaförün önündeki halıyı çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı
14 Nisan 2021 14:35		 Babasının damdan atmakla tehdit ettiği 4 yaşındaki çocuk kurtarıldı
14 Nisan 2021 14:26
Malatya'da yolcu minibüsü bariyerlere çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
14 Nisan 2021 14:16		 Hastanede terör estirdiler, savunmaları ise hayrete düşürdü
14 Nisan 2021 13:52
Konya'da üst geçitte intihar girişiminde bulunan genç kızı polis kurtardı
14 Nisan 2021 13:14		 18 yıl önceki cinayet, havludaki yeni DNA incelemesiyle belirlendi
14 Nisan 2021 13:13
Eşini öldürüp haksız tahrikten indirimle 20 yıl almıştı, müebbete çevrildi
14 Nisan 2021 12:59		 18 yıl önce öldürülen kadının faili, havludaki DNA incelemesiyle belirlendi
14 Nisan 2021 12:55
Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraladı, hapis cezası verildi
14 Nisan 2021 12:34		 Batan teknede bulunan 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kurtarıldı
14 Nisan 2021 09:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:03 - THY'den Rusya'ya uçak seferi açıklaması16:56 - Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı: 5 gözaltı16:51 - MEB, esnek çalışmanın usul ve esaslarını belirledi16:47 - Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti16:44 - Kırklareli alarm veriyor: Vaka sayısı yüzde 70 arttı16:36 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
16:33 - İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması16:27 - Erdoğan: Dinimizde kadına şiddet haram16:25 - Danimarka AstraZeneca'yı aşılama programından çıkardı16:21 - Başkandan 'yanlış imsakiye' özrü: Daha çok sevap kazanan olmuştur16:19 - Bakan Pekcan: Kıbrıs için beraber çalışmaya devam edeceğiz16:16 - RTÜK'ten ünlü diziler nedeniyle yayıncı kuruluşlara ceza
16:14 - Kız çocuğunun fotoğrafını çeken zanlı tutuklandı16:07 - Aşı israfı riskine Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan öneri15:54 - Kılıçdaroğlu dahil 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de15:53 - Rekabet Kurumu'ndan Google'a büyük ceza15:51 - Hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme süresi uzatıldı
15:46 - Bu ilde ramazan ayı boyunca ve bayramda su ücretsiz olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Seyahat kısıtlamasının ayrıntıları... Özel araçla seyahat yasak mı?
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
Başkandan 'yanlış imsakiye' özrü: Daha çok sevap kazanan olmuştur
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Gereken kararlar alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kaba insanların futbolsever olması 1
Özek 1
yazın yağar kar başıma 3
ramazan tatlısı 4
ergenle karantina 1
ulaşgkc 1
hoşgeldin ya şehr-i ramazan 2
hacivat ile karagöz 1
Mondrogon ateşkes anlaşması 3
fertiği çekmek 1
SON İLANLAR
Erzurum Tekman Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Batman Beşiri Belediyesi memur alacak
Karlsruhe Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam