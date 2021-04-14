Bakan Koca'dan 'bütün işi aşıya bırakmayalım' çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kısmi kapanmanın fırsat olduğunu belirterek "Aşıya kadar vakaları azaltalım." çağrısında bulundu.
|14 Nisan 2021 17:12
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kısmi kapanmanın fırsat olduğunu belirterek "Aşıya kadar vakaları azaltalım." çağrısında bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.
Bütün işi aşıya bırakmayalım. Aşıya kadar vakaları azaltalım. Kısmi kapanma fırsattır.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|AÜ Rektörü Ünüvar'dan Yıldırım Akbulut'un vefatına ilişkin açıklama
14 Nisan 2021 17:50
|İçişleri Bakanlığı'nda görevli şube müdürü, koronadan yaşamını yitirdi
14 Nisan 2021 17:35
|THY'den Rusya'ya uçak seferi açıklaması
14 Nisan 2021 17:03
|Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
14 Nisan 2021 16:47
|Aşı israfı riskine Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan öneri
14 Nisan 2021 16:07
|İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid
14 Nisan 2021 15:36
|Bakan Koca paylaştı: En çok vaka artışı olan iller
14 Nisan 2021 15:17
|'65 yaş üzeri vatandaşlarımız bir an önce aşı randevularını almalı'
14 Nisan 2021 15:04
|Haftalık verilere göre vaka sayısı artan ve azalan iller
14 Nisan 2021 14:42
|Atatürk'ün güderi ceketi açık artırmaya çıkıyor
14 Nisan 2021 14:28