Maskesiz çalışandan ilginç cevap: Senden bana bulaşmasın
İstanbul'da bir akaryakıt istasyonunda maske tartışması yaşandı. Sürücünün "maskeni tak" diye uyardığı akaryakıt istasyonu çalışanı "senden bana bulaşmasın" cevabını verdi. O anlar kameralara yansıdı.
|14 Nisan 2021 17:26
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İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna benzin almak için giren araç sürücüsü ile istasyon çalışanı arasında maske tartışması yaşandı.
Akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan kişinin maske takmadığını gören sürücü, kendisini uyarmaya başladı.
Uyarılara ilk olarak cevap vermeyen istasyon çalışanı daha sonra sürücüye "Senden bana bulaşmasın da" cevabını verdi.
O anlar ise sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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