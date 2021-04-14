Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Toyota, yıl sonuna kadar 2 bin 500 kişiyi işe alacak

Normalleşme süreciyle sözleşmeli çalışan alımlarına hız verecek olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 1.000 kişinin işe başlatılmasını planlarken, ilerleyen aylarda ise her ay 200 civarı yeni çalışanı istihdam edecek
 14 Nisan 2021 17:41
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden biri olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yıl sonuna kadar 2 bin 500 sözleşmeli çalışan alarak başarılı olan üretimini, ihracatını ve yüksek kalite düzeyini artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye açıklamasına göre, İŞKUR'un Mesleki Eğitim Projesi (MEGİP) desteğiyle işe alınacak kişiler için Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın da katılımıyla proje paydaşları olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk, Sakarya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya arasında imza töreni düzenlendi.

Normalleşme süreci ile sözleşmeli çalışan alımlarına hız verecek olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 1.000 kişinin işe başlatılmasını planlıyor. İlerleyen aylarda ise her ay 200 civarı çalışanın yeni istihdamı sağlanacak.

MEGİP kapsamında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de işe alınacaklar için, 3 hafta süreli oryantasyon ve mesleki eğitim sonrası kursiyerlere 6 ay süreli sözleşmeli çalışan olma imkanı sağlanacak. Ayrıca bu alımların bir kısmı 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde firmada kadrolu çalışan olma imkanına da sahip olabilecekler.

İşe alım için yetiştirilecek meslek grupları ise kalite kontrolcü, oto montajcı, nokta kaynakçısı, boya operatörü ve plastik mamuller imalatçı olarak açıklandı.

- "Sadece Avrupa'da değil dünyada da üstün ve özel bir konuma sahip"

Açıklamada açılıştaki görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Şentürk, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 150'ye yakın ülkeye ürettiği araçların yüzde 85'ini ihraç etmektedir. Sakarya'daki üretim tesisi, Toyota fabrikaları arasında kalite ve birçok parametreler açısından sadece Avrupa'da değil dünyada da üstün ve özel bir konuma sahiptir. Kapasite bakımından ise Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikasıdır. Hibrit versiyona sahip Corolla Sedan ve C-HR modellerinin üretildiği fabrikamızda 5 bin kişinin üzerinde istihdam sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Necdet Şentürk ayrıca bu yılın üretim ve ihracat hedefi için alınması planlanan 2 bin 500 kişilik işgücü desteği için projeye destek veren paydaşlara ve İŞKUR'a destekleri dolayısıyla teşekkürlerini de bildirdi.

- Katılımcı şartları ve başvuru şekli

Öte yandan açıklamaya göre, mesleki eğitim projesine katılmak isteyen iş arayanların, 30 yaşın altında, en az lise mezunu, Sakarya, Kocaeli veya Düzce'de ikamet ediyor olması gerekiyor.

Bu şartları taşıyan iş arayanlar, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'ye, Sakarya ve diğer illerin İŞKUR İl Müdürlükleri veya çevrim içi platformlar üzerinden başvuru yapabiliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Balıkçılar et verimliliği açısından hamsiden umduğunu bulamadı
14 Nisan 2021 13:02		 Bir havayolu şirketi, yolcuların uçuş biletini ibraz ederek seyahat edebileceklerini duyurdu
14 Nisan 2021 12:09
Bu yıl tatil rezervasyonları 'son dakika'ya kalacak
14 Nisan 2021 11:14		 Kuyumculuk ticaretinde yeni dönem başlıyor
14 Nisan 2021 10:07
Türk Telekom'dan ramazanda 10 GB hediye
14 Nisan 2021 09:56		 Umutlar paket siparişine kaldı
14 Nisan 2021 07:05
Tencerelere kapak bulunamıyor! Zarar 200 milyon dolar
13 Nisan 2021 14:59		 Ziraat Bankası'ndan '1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisine' açıklama
13 Nisan 2021 11:59
Parça üretimi hızlandı, Hürjet uçağı montaja hazırlanıyor
12 Nisan 2021 12:04		 Kadın teknisyenler iş başında
12 Nisan 2021 08:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:31 - Yargıtay, Altan ve Ilıcak kararını bozdu, Ahmet Altan'ı tahliye etti18:30 - Çeyrek altın 733 TL'ye geriledi18:27 - Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı18:21 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:12 - 43 kişinin dönmediği belediyede, başkan yardımcısı görevden alındı18:01 - AK Parti'den 798 belediyeye Ramazan genelgesi
17:50 - AÜ Rektörü Ünüvar'dan Yıldırım Akbulut'un vefatına ilişkin açıklama17:41 - Toyota, yıl sonuna kadar 2 bin 500 kişiyi işe alacak17:35 - İçişleri Bakanlığı'nda görevli şube müdürü, koronadan yaşamını yitirdi17:31 - Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama17:26 - Maskesiz çalışandan ilginç cevap: Senden bana bulaşmasın17:19 - Erdoğan, gençlerin, emekli amirallerin bildirisine ilişkin sorusunu yanıtladı
17:16 - Hastanede terör estirmişlerdi 2'si tutuklandı 7'si serbest kaldı17:12 - Bakan Koca'dan 'bütün işi aşıya bırakmayalım' çağrısı17:03 - THY'den Rusya'ya uçak seferi açıklaması16:56 - Antalya'da 'uzun namlulu tüfek' alarmı: 5 gözaltı16:51 - MEB, esnek çalışmanın usul ve esaslarını belirledi
16:47 - Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Seyahat kısıtlamasının ayrıntıları... Özel araçla seyahat yasak mı?
Başkandan 'yanlış imsakiye' özrü: Daha çok sevap kazanan olmuştur
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
MEB, esnek çalışmanın usul ve esaslarını belirledi
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ateistler oruç tutan kadına saldırdı. 2
ulaşgkc 1
Bakın bakın ne anlatacam 1
orucu bozan şeyler 3
sinoptik 1
nostalji 1
erp 3
mesajın sonuna gülücük koymak 1
Niyet etmek 3
5s 3
SON İLANLAR
Erzurum Tekman Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Batman Beşiri Belediyesi memur alacak
Karlsruhe Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam