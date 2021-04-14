AÜ Rektörü Ünüvar'dan Yıldırım Akbulut'un vefatına ilişkin açıklama
|14 Nisan 2021 17:50
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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde hayatını kaybeden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve kalp pili tanılarıyla yıllardır takibinin yapıldığını, 10 Nisan'dan itibaren tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü bildirdi.
Rektör Ünüvar, eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut'un vefatı üzerine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.
Akbulut'a Allah'tan rahmet dileyen Ünüvar, "Sayın Akbulut, uzun yıllardır bizim hastamızdı, Ankara Üniversitesi olarak. Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği ve kalp pili tanılarıyla yıllardır takibimizdeydi. 28 Şubat'tan itibaren de önce Kalp Merkezi'mizde, 10 Nisan'dan itibaren de yoğun bakımda takibi yapılıyordu." bilgilerini verdi.
Akbulut'un bugün saat 14.00 dolayında hayatını kaybettiğini belirten Ünüvar, şunları kaydetti:
"Allah'tan rahmet diliyoruz. Yoğun bakım ünitesinde doktorlarımız, hemşirelerimiz, çalışanlarımız insan üstü bir gayret sarf etti ama maalesef kaderin tecellisi. Bugün saat 14.00'te Sayın Başbakanımız Yıldırım Akbulut Beyefendi'yi kaybettik. Türkiye büyük bir devlet adamını, bizler de uzun yıllardır takip ettiğimiz bir hastamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."
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