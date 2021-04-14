Yargıtay, Altan ve Ilıcak kararını bozdu, Ahmet Altan'ı tahliye etti
|14 Nisan 2021 18:31
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre daire, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan Altan'a verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.
Her iki sanık hakkındaki hükmü bozan daire, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.
Dairenin bozma kararını, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle aldığı öğrenildi.
- Davanın geçmişi
Ilıcak ve Altan daha önce FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu.
Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Altan'a 10 yıl 6 ay, Ilıcak'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya yeniden Yargıtaya gelmişti.
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