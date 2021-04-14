İstanbul'da kısmi kapanmaya saatler kala trafik yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.45 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü.

Avrupa ve Anadolu yakalarında ramazan öncesine göre azalmış olsa da ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaynaklanan trafik yoğunluğu, TEM Elmalı Kavşağı'na kadar devam etti.

Kent genelinde çeşitli sebeplerle evlerinin dışında olan vatandaşlar saat 19.00'da başlayarak saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde son alışverişlerini yapıp evlerine dönme telaşını yaşadı. Vatandaşlar market ve fırınlarda yoğunluk oluştururken, metrobüs ve otobüs duraklarında da hareketlilik gözlendi.

Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anonslar yaparak uyardı.