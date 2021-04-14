MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim genelgesi
|14 Nisan 2021 19:01
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Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan ve yüz yüze eğitime dair yeni yazı yayımladı. Yazıda; tüm bağımsız resmi anaokulu ve uygulama sınıfları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada beş gün ve günde 6 saat yüz yüze eğitim yapılacağı belirtilirken, tüm resmi ana sınıflarda uzaktan eğitime geçileceği vurgulandı
Yine resmi yazıya göre ortaokul ve imam hatip ortaokulu 8. sınıflara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere yüz yüze eğitim yapılacaktır.
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