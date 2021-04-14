Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Vaka sayısı 63 bine yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.
 14 Nisan 2021 19:32
+Aa- Yazdır
Vaka sayısı 63 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 14 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 3.018 olarak açıklandı.

Test sayısı 42 milyon 509 bin 905'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 025 bin 557, vefat sayısı 34 bin 734, ağır hasta sayısı 3 bin 018 oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
22 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayısı 60 bine yaklaştı
13 Nisan 2021 19:37		 Çinli yetkiliden aşı itirafı: Etkisi düşük, karıştırmayı düşünüyoruz
11 Nisan 2021 20:48
Vaka sayısı 50 bine geriledi
11 Nisan 2021 19:24		 Moderna, BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor
10 Nisan 2021 18:05
AİHM'den aşı karşıtlarına kötü haber
08 Nisan 2021 21:10		 Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski çok düşük
08 Nisan 2021 20:45
Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı
07 Nisan 2021 21:32		 Vaka sayısı 50 bine dayandı
06 Nisan 2021 20:06
Vaka sayıları açıklandı: 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı
05 Nisan 2021 18:59		 Günlük vaka sayısı 40 bine yaklaştı
31 Mart 2021 20:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:14 - Öğretmenler iftar sonrası aşı için sıraya girdi20:11 - 1'i turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi20:06 - Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı20:03 - 'Futbolda şike kumpası' davasında sanıklara rekor ceza istendi20:00 - AK Parti'den '128 milyar dolar nerede?' sorusuna yanıt19:59 - Ford Otosan üretime verecek
19:32 - Vaka sayısı 63 bine yaklaştı19:22 - Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı19:16 - DSÖ: Hastanede yatan hastaların çoğunda diyabet var19:13 - Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı19:01 - MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim genelgesi18:58 - İstanbul'da kısmi kapanmaya saatler kala trafik yoğunluğu
18:55 - Kılıçdaroğlu dahil 10 milletvekiline ait fezleke TBMM'de18:53 - Bakan Koca paylaştı: En çok vaka artışı olan iller18:52 - Dolar 8,10 TL'nin altına indi18:49 - Bu ilde ramazan ayı boyunca ve bayramda su ücretsiz olacak18:47 - Van'ın risk haritası yeniden maviye dönüyor
18:43 - 20 yıl önce katledilen er davasında avukattan 'ilişki' iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Seyahat kısıtlamasının ayrıntıları... Özel araçla seyahat yasak mı?
Başkandan 'yanlış imsakiye' özrü: Daha çok sevap kazanan olmuştur
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
MEB, esnek çalışmanın usul ve esaslarını belirledi
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 1
filyasyon 2
fakir koca 1
adak 2
kameri aylar 2
ömrümü yedin 1
vakaların artışının sebebi hepimiziz 84 milyon 3
ramazan pidesi 1
kim o sorusuna benim diyen kişi 2
ayrılmaz üçlü 5
SON İLANLAR
Erzurum Tekman Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Batman Beşiri Belediyesi memur alacak
Karlsruhe Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam