Vaka sayısı 63 bine yaklaştı
Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.
|14 Nisan 2021 19:32
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Sağlık Bakanlığı 14 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 3.018 olarak açıklandı.
Test sayısı 42 milyon 509 bin 905'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 025 bin 557, vefat sayısı 34 bin 734, ağır hasta sayısı 3 bin 018 oldu.
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