Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
|14 Nisan 2021 19:13
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgeyle daha önce saat 21.00-05.00'te uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, bugünden itibaren hafta içi 19.00--05.00'te uygulanması kararlaştırılmıştı.
Bu kararla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama yarın saat 05.00'te sona erecek.
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