Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSÖ: Hastanede yatan hastaların çoğunda diyabet var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son 40 yılda şeker hastalarının sayısının 4 katına çıktığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmının diyabet olduğunu belirtti.
 14 Nisan 2021 19:16
+Aa- Yazdır
DSÖ: Hastanede yatan hastaların çoğunda diyabet var

Ghebreyesus, örgütün "Küresel Diyabet Sözleşmesi"nin lansmanı dolayısıyla yazılı açıklamada, "Diyabet konusunda acil önlem alma ihtiyacı her zamankinden daha açık." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde son 40 yılda diyabet hastalarının sayısının 4 katına çıktığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Erken ölme riski düşeceği yere artan tek büyük bulaşıcı olmayan hastalık türü bu. Ayrıca, Kovid-19'dan dolayı hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var." uyarısını yaptı.

DSÖ, yeni Küresel Diyabet Sözleşmesi'yle şeker hastalığını önleme çabalarına destek ve insülinin keşfinden 100 yıl sonra ihtiyaç duyan herkese tedavi sağlamayı amaçlıyor.

Sözleşme, Toronto Üniversitesi'nin desteğiyle DSÖ ve Kanada hükümeti tarafından ortaklaşa düzenlenen Küresel Diyabet Zirvesi'nde bugün açıklanıyor.

DSÖ, sözleşmeyle düşük ve orta gelirli ülkelerde diyabet teşhis araçlarına, ilaçlarına ve özellikle de insüline erişimi artırmayı hedefliyor.

Örgüte göre, şu anda dünyada insülin piyasasına sadece 3 şirket hakim durumda.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Danimarka AstraZeneca'yı aşılama programından çıkardı
14 Nisan 2021 16:25		 FETÖ'nün ABD'deki en önemli gelir kaynağı sözleşmeli okullar
14 Nisan 2021 11:14
Rus turistin Türkiye isyanı
14 Nisan 2021 09:45		 Petrol zengini Suudi Arabistan ekonomisini 'güneşe' çevirdi
13 Nisan 2021 22:48
Johnson and Johnson, aşının dağıtımını erteledi
13 Nisan 2021 21:06		 ABD, Afganistan'daki tüm askerini çekiyor
13 Nisan 2021 20:46
Pentagon, Johnson&Johnson aşısının kullanımını askıya aldı
13 Nisan 2021 19:41		 NASA'nın fotoğraf yarışmasını Van Gölü kazandı
13 Nisan 2021 17:29
19 yıl önce soyulan caminin çinileri, Londra'da müzayededen çıktı
13 Nisan 2021 14:53		 AİHM'den, Demirtaş'ın başvurusuna 'kabul edilemez' kararı
13 Nisan 2021 14:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:14 - Öğretmenler iftar sonrası aşı için sıraya girdi20:11 - 1'i turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi20:06 - Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı20:03 - 'Futbolda şike kumpası' davasında sanıklara rekor ceza istendi20:00 - AK Parti'den '128 milyar dolar nerede?' sorusuna yanıt19:59 - Ford Otosan üretime verecek
19:32 - Vaka sayısı 63 bine yaklaştı19:22 - Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı19:16 - DSÖ: Hastanede yatan hastaların çoğunda diyabet var19:13 - Yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı19:01 - MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim genelgesi18:58 - İstanbul'da kısmi kapanmaya saatler kala trafik yoğunluğu
18:55 - Kılıçdaroğlu dahil 10 milletvekiline ait fezleke TBMM'de18:53 - Bakan Koca paylaştı: En çok vaka artışı olan iller18:52 - Dolar 8,10 TL'nin altına indi18:49 - Bu ilde ramazan ayı boyunca ve bayramda su ücretsiz olacak18:47 - Van'ın risk haritası yeniden maviye dönüyor
18:43 - 20 yıl önce katledilen er davasında avukattan 'ilişki' iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Seyahat kısıtlamasının ayrıntıları... Özel araçla seyahat yasak mı?
Başkandan 'yanlış imsakiye' özrü: Daha çok sevap kazanan olmuştur
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
MEB, esnek çalışmanın usul ve esaslarını belirledi
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayrılmaz üçlü 5
katar'a 5 bin asker göndermek 1
yazın yağar kar başıma 3
hamsin 2
Kült Film 1
nostalji 1
ömrümü yedin 1
su arıtma cihazı 5
Yükselmek için başkasının üstüne basmak 1
mavi su 1
SON İLANLAR
Erzurum Tekman Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Batman Beşiri Belediyesi memur alacak
Karlsruhe Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam