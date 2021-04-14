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Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

Yeni parti kurma çalışmaları kapsamında "Memleket Hareketi" içerisinde siyasi faaliyetlerine devam eden ve geçtiğimiz günlerde korona virüsüne yakalanan Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı.
 14 Nisan 2021 19:22
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Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni parti kurma çalışmalarına devam eden Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde coronaya yakalandığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" demişti.

Coronaya yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisine hastanede devam edileceği öğrenildi.
Memurlar.Net
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