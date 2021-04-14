Ford Otosan üretime verecek
|14 Nisan 2021 19:59
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Ford Otosan, her yıl yaz aylarında planlı bakım ve yeni yatırımlar için üretime vereceği arayı öne çekti. Gölcük fabrikasında 19 Nisan-13 Haziran döneminde üretime ara verilirken, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarında faaliyetler devam edecek.
Ford Otosan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyurusunda, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam ettiğinin, Japonya'daki deprem ve yangının yarı iletken malzemelerde ilave tedarik sorunları ortaya çıkardığının 29 Mart'ta açıklandığı anımsatıldı.
Bugüne kadar ana ortak Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketin tedarikçileri ile yaptığı planlamalar sayesinde küresel çaptaki bu krizin etkilerinin en aza indirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bununla birlikte bu yeni gelişmenin etkisiyle her yıl yaz aylarında planlı bakım ve yeni yatırımlarımız için üretim hatlarımızın hazırlanması amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Gölcük fabrikamızda 19 Nisan-13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarımızda ise üretime devam edilecektir. Üretime ara verilmesinden kaynaklanan üretim kaybı etkisinin izleyen aylarda üretim temposundaki artış sayesinde azaltılmasıyla, kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerimizin açıklanan sınırların içinde kalması beklenmektedir."
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