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Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
 14 Nisan 2021 20:06
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Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Akçeören Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.

Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Mustafa Özmen, Adil Taşdilek ile oğlu Selman Taşdilek yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adil ve Selman Taşdilek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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