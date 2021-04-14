1'i turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

YENİ KORONA GENELGESİ 81 İLE GÖNDERİLDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni koronavirüs kararlarını duyurmuştu. Herkes detayları merak ederken İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili genelge geldi. Genelge ile beraber yeni kısıtlamalar ve kısıtlama saatleri de detaylı şekilde belli oldu. İşte genelge ile ilgili ayrıntılar...