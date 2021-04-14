1'i turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
|14 Nisan 2021 20:11
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 5 vatandaş ve 1 jandarmayı şehit eden biri "turuncu" kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Şehitlerimiz emin olsunlar...Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 14, 2021
Bir bir hesap soruluyor, sorulacak!
Geçtiğimiz yıl Diyarbakırda, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarmamız Mehmet Çeliki Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz.
Kahramanlarımızın eline sağlık
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice'de 5 sivil orman işçisi ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristlerden birinin Turuncu kategoride yer aldığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından icra edilen operasyonda; 8 Nisan 2020 tarihinde Kulp Güleç Mahallesi'nde 5 sivil orman işçisinin katledilmesi eylemini gerçekleştiren, ayrıca 9 Ocak 2021 tarihinde icra edilen YILDIRIM-7 Operasyonu'nda aynı bölgede Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit eden 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoriden yer alan Dara Zagros kod adlı Abdulsittar Özer olduğu belirlenmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.
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