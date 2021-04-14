Öğretmenler iftar sonrası aşı için sıraya girdi
Aşı randevusunun verilmesiyle birlikte öğretmenler ilk iftar sonrasında aşı için sıraya girdi.
|14 Nisan 2021 20:14
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Köy öğretmenlerinin ardından aşılanmaya başlayan öğretmenler ve okul çalışanları Covid-19 aşı uygulamasına tanımlandı. Ramazan'ın ilk iftarının ardından Adıyaman'da öğretmenler aşı olmak için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sıraya girdi.
Birçok öğretmen oruç olduğu için aşıyı iftardan sonra yaptırdı. Aşı olacak öğretmenler hastanenin aşı odalarında yoğunluk oluşturdu.
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