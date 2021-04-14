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Sağlık Bakanlığı idari izin genelgesini yayımladı

Sağlık Bakanlığının kendi personeline yönelik yayımladığı idari izin genelgesi yayımladı.
 14 Nisan 2021 20:17
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Sağlık Bakanlığı idari izin genelgesini yayımladı

Sağlık Bakanlığının kendi personeline yönelik yayımladığı idari izin genelgesine göre. 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personele idari izin verilmeyecek.

İşte yayımlanan genelge;

Memurlar.Net
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