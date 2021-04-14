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AB, BioNTech'den 1,8 milyar doz aşı almaya hazırlanıyor

BioNTech-Pfizer, ikinci çeyrekte 50 milyon ilave doz aşı teslim edecek
 14 Nisan 2021 20:45
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AB, BioNTech'den 1,8 milyar doz aşı almaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), BioNTech-Pfizer ile 1,8 milyar ilave doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı almak üzere müzakerelere başladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de Kovid-19 ile mücadele ve AB'nin aşı stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgının ciddi biçimde tehdit olmayı sürdürdüğünü ifade eden Von der Leyen, zamana karşı yarıştıklarını ve hedeflerinin yetişkin nüfusun yüzde 70'ini hızla aşılamak olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "AB'de 100 milyon aşılamaya ulaştık. Bu 100 milyon dozun yüzde 25'inden fazlası ikinci doz aşı. 27 milyondan fazla Avrupalı tam aşılandı." diye konuştu.

Aşılama sürecini desteklemek için çalıştıklarını belirten Von der Leyen, "BioNTech-Pfizer ile aşı teslimatını hızlandırmak üzere anlaşmaya vardığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyorum. BioNTech-Pfizer, ikinci çeyrekte 50 milyon ilave doz aşı teslim edecek." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, söz konusu 50 milyon doz aşının daha önce dördüncü çeyrekte teslim edilmesinin planlandığını, şimdi bunun öne alındığını, ikinci çeyrekte BioNTech-Pfizer'ın AB'ye toplam 250 milyon doz aşı sağlayacağını bildirdi.

- Yeni aşı sözleşmesi

BioNTech-Pfizer ile üçüncü aşı alım sözleşmesi için bugün müzakerelere başladıklarını bildiren Von der Leyen, "Bu sözleşme, 2022 ve 2023 döneminde 1,8 milyar ilave doz aşının teslim edilmesini öngörüyor." dedi.

Von der Leyen, söz konusu aşı alım müzakerelerini hızla tamamlamayı beklediklerini, diğer şirketlerle de benzer sözleşmeler yapabileceklerini aktardı.

- AB aşı anlaşmaları

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB onayı almış durumda bulunuyor.

Öte yandan, AB'de Novavax ve Curevac firmalarının aşıları ile Rusya'nın Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci de devam ediyor.

AB, şu an için yaklaşık 2,6 milyar doz aşı satın almayı sözleşmeye bağlamış durumda. AB yönetimi, bu sözleşmeleri göz önünde bulundurarak 1 Haziran'a kadar 450 milyonluk AB'de, yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyordu. Ancak aşı tedarikinde yaşanan aksamalar, bu hedefin yaz sonuna ertelenmesine neden oldu.
Anadolu Ajansı
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