Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Telefona bakarken kaza yapmıştı, işine son verildi

MANİSA'da, geçen ay cep telefonuyla ilgilenirken önündeki otomobile çarparak, kullandığı otobüste bir yolcunun yaralanmasına neden olan Manisa'nın tek kadın şoförü Fatma Güngör'ün (49) işine Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den tarafından son verildi. Güngör'ün yaptığı kaza anı görev yaptığı halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.
 14 Nisan 2021 20:48
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kaza, geçen 8 Mart'ta saat 08.45'te Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Caddesi eski Doğumevi Kavşağı ışıklarında meydana geldi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hareket halindeyken cep telefonuyla ilgilenen Fatma Güngör önündeki otomobile çarptı, otobüsteki yaşlı bir adam yaralandı. Kazanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Fatma Güngör'ün iş akdine son verildi.,

Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den (MANULAŞ) yapılan açıklamada şu fadelere yer verildi:

"Kamuoyu bilmelidir ki; söz konusu personel, içinde vatandaşlarımızın olduğu halk otobüsünü kullandığı esnada tüm trafik kurallarını ve yolcuların güvenliğini hiçe sayarak, cep telefonu ile ilgilenmesi neticesinde kazaya sebebiyet vermiş ve halk otobüsünde yolculuk yapan bir vatandaşımızın yararlanmasına neden olmuştur. Fatma Güngör'ün iş akdi, Karayolları Trafik Kanununa ve İş Kanunu'na aykırı davranışı nedeni ile İş Kanunumuz'un 25?inci maddesinde yer alan; 'İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması' hükmü gereğince feshedilmiştir. Manisa'mızın toplu taşıma hizmetlerini organize eden şirketimiz personelinin, Karayolları Trafik Kanununa, İş Kanunu'na ve şirketimizin emir ve talimatlarına aykırı davranarak yolcuların, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan bir personelini işte tutması mümkün olmayıp, söz konusu eylemi yapan personelin kimliği ya da cinsiyetine bakılamayacağı kamuoyunun malumudur. Haberlerde sanki personelimizin cinsiyetinden kaynaklı işlem yapıldığı intibası oluşturulmaya çalışılmasından dolayı şirketimiz oldukça rahatsız olup, iş bu açıklamanın yapılmasını gerekli görülmüştür. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk tır şoförleri 1 aydır Rusya-Gürcistan sınırında mahsur
14 Nisan 2021 21:05		 Sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Tandır ketesi
14 Nisan 2021 20:43
Bakan Koca paylaştı: En çok vaka artışı olan iller
14 Nisan 2021 18:53		 AÜ Rektörü Ünüvar'dan Yıldırım Akbulut'un vefatına ilişkin açıklama
14 Nisan 2021 17:50
İçişleri Bakanlığı'nda görevli şube müdürü, koronadan yaşamını yitirdi
14 Nisan 2021 17:35		 Bakan Koca'dan 'bütün işi aşıya bırakmayalım' çağrısı
14 Nisan 2021 17:12
THY'den Rusya'ya uçak seferi açıklaması
14 Nisan 2021 17:03		 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
14 Nisan 2021 16:47
Aşı israfı riskine Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan öneri
14 Nisan 2021 16:07		 İmamoğlu: Benim evimde şu an herkes kovid
14 Nisan 2021 15:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:35 - Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata başladı21:23 - Bakan Koca, gözaltına alınan doktor ile görüştü21:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı21:16 - Bankaların hisselerinin yüzde 80,3'ü üç büyük hissedarda21:14 - Türk Metal Sendikasında ilk kez bir kadın şube başkanı oldu21:06 - MSB: Bir astsubay Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
21:05 - Türk tır şoförleri 1 aydır Rusya-Gürcistan sınırında mahsur21:03 - 'Hudut Kartalları' ramazanda elleri tetikte nöbet tutuyor20:48 - Telefona bakarken kaza yapmıştı, işine son verildi20:45 - AB, BioNTech'den 1,8 milyar doz aşı almaya hazırlanıyor20:43 - Sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Tandır ketesi20:40 - Türk Tarih Kurumu Başkanı yeni projelerini anlattı
20:17 - Sağlık Bakanlığı idari izin genelgesini yayımladı20:14 - Öğretmenler iftar sonrası aşı için sıraya girdi20:11 - 1'i turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi20:06 - Şanlıurfa'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı20:03 - 'Futbolda şike kumpası' davasında sanıklara rekor ceza istendi
20:00 - AK Parti'den '128 milyar dolar nerede?' sorusuna yanıt
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamuda esnek çalışmaya ilişkin genelge yayımlandı
İşte kısıtlamadan muaf olacakların listesi
Seyahat kısıtlamasının ayrıntıları... Özel araçla seyahat yasak mı?
Başkandan 'yanlış imsakiye' özrü: Daha çok sevap kazanan olmuştur
MEB, esnek çalışmanın usul ve esaslarını belirledi
Yeni korona genelgesi 81 ile gönderildi
Hilvan kaymakamının patates çuvalı ile pozu tepki çekti
Boğaziçi, üniversiteler içinde en yüksek promosyonu aldı
AK Parti'den Z kuşağı atağı
Polis her yerde onları arıyor: Rezil paylaşımlarını böyle savundular
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hamsin 2
Transatlantik 1
su arıtma cihazı 6
unutulma hakkı 3
en eski çocukluk anıları 1
iftarı sözlükle beklemek 2
tırnak içinde söylüyorum 2
Kült Film 1
künefe 1
Zöhür 1
SON İLANLAR
Erzurum Tekman Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Batman Beşiri Belediyesi memur alacak
Karlsruhe Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam