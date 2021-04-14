Türk tır şoförleri 1 aydır Rusya-Gürcistan sınırında mahsur
|14 Nisan 2021 21:05
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Rusya ve Orta Asya ülkelerinden gıda, bakır, çinko ve pamuk gibi çeşitli malları taşıyan Türk tır şoförleri yaklaşık 1 ay önce Rusya - Gürcistan sınırının bulunduğu nokta olan Vladikavkaz'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle mahsur kaldı. Rus tarafı çığın etkilerini ortadan kaldırmaya çalışırken, yoğun kar yağışı çalışmaları sekteye uğrattı.
Çalışmalar devam ederken, otoyol çevresinde yaşanan heyelan da Türk tır şoförlerinin ilerleyişine engel oldu. Rus tarafı heyelan, çığ ve kar yağışı gibi engellerin etkilerini azaltmaya çalışırken, buna bağlı olarak Vladikavkaz Sınır Kapısı da aralıklarla geçişe açılsa da tır kuyrukları hem sınırın kapanması hem de afetler nedeni ile daha da uzadı. Türk tır şoförleri, sınır kapısındaki sorununun çözülmesini ve Rusya - Gürcistan sınırının açılmasını istiyor.
Kafkasya Müslümanlarından Türk şoförlere iftar yardımı
Bölgede mahsur kalan Türk tır şoförü Selahattin Kaçuru uzun zamandır mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, "Biz yaklaşık 7 gündür sıradayız. Çeçenistan ile İnguşetya arasında sıraya girdik. Gideceğimiz gümrüğe hala 107 kilometre var. Bizden önce 30 - 31 gündür burada olan şoför arkadaşlarımız var. Yetkililerden biran önce buradan çıkmak ve ailemize kavuşmak için yardım istiyoruz. Bizden daha önce gelen arkadaşlarımız var. Onlar bizden daha çok mağdur. 107 kilometrelik yolda 60 kilometrelik bir tır kuyruğu var. Parça parça bekletiyorlar. Yetkililerin biran önce duyarlılık gösterip bize sahip çıkmasını istiyoruz. Nasıl oruç açtığımızı bilemiyoruz. Burada Çeçen ve İnguşetya Müslümanları su, ekmek ve yiyecek yardımı yapıyorlar" dedi.
Bugün tırlar 2 kilometre ilerleyebildi
Türk tır şoförlerinin yaşadığı mağduriyet hala devam ederken, Rusya tarafı Vladikavkaz'daki Gürcistan sınırında aralıklarla kontrollü geçişler sağlıyor. Bazı noktalarda yol çalışmaları hala devam ederken, sınır kapısında çalışmalara bağlı olarak aralıklarla geçişlere izin veriliyor. Ancak geçişlerin çok sınırlı olması nedeniyle sınıra yaklaşan tır sayısı kuyrukların daha da uzamasına neden oluyor. Türk tır şoförleri bugün sınırdan gündüz saatlerinde sadece 2 kilometrelik bir geçişin gerçekleştiğini anlatırken, akşam saatlerine doğru sınırın tekrar kapatıldığını belirtti.
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