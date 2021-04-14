Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.
|14 Nisan 2021 21:20
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