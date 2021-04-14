Bakan Koca, gözaltına alınan doktor ile görüştü
|14 Nisan 2021 21:23
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Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelen cumhuriyet savcısı, sırası gelmeden girdiği Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel'in odasına kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdığı iddia edilmişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel ile görüştüğünü duyurdu.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
Dr. Kemal Gökhan Günel ile bir kez daha telefonda görüştüm. Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim.
Dr. Kemal Gökhan Günel ile bir kez daha telefonda görüştüm. Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2021
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