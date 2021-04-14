Engelli gence şiddet uygulayan yöneticinin ilişiği kesildi
|14 Nisan 2021 22:04
|+Aa- Yazdır
Engelli gence şiddet uygulayan İşitme Engelliler Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Demir'in, federasyonla ilişiği kesildi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, federasyonun internet sitesinden yaptığı açıklamada, olayı kınadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Sosyal medya ve internet üzerinden yayın yapan haber sitelerinde çıkan yönetim kurulu üyemiz Faruk Demir ile ilgili haberleri çok büyük bir üzüntü ve şaşkınlık ile öğrenmiş bulunmaktayım. Ortaya çıkan bu haberlerin ardından ilgili kişinin federasyonumuzdan ilişiği kesilmiş olup, böyle bir olayla federasyonumuzun gündeme gelmesinden camia olarak utanç duymaktayız. Bu olayların geçtiği yerin hiçbir şekilde federasyonumuza ait bir kurum ya da kuruluş olmadığını kamuoyu ile paylaşmak istiyorum. Federasyonumuzun hiçbir şekilde kurum olarak ilgisi olmadığı bu çirkin olayı camia olarak kınıyoruz."
Bugün internette yayımlanan bir videoda Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Demir'in katıldığı toplantıda engelli bir gence şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu video, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk Metal Sendikasında ilk kez bir kadın şube başkanı oldu
14 Nisan 2021 21:14
|Sağlık-Sen Başkanı: Fatma hemşireyi hatırlasınlar
14 Nisan 2021 11:48
|Turizm çalışanlarına yönelik aşılama çalışmaları sürüyor
13 Nisan 2021 19:18
|Tam kapanmaya karşı esnaf ne istiyor?
13 Nisan 2021 15:20
|Memur-Sen, TCDD'nin statüsünün değiştirilmesi iddialarını değerlendirdi
13 Nisan 2021 10:57
|Öğretmenlerden 'Ölüyoruz' eylemi
13 Nisan 2021 08:16
|Kızılay'da hedeflenen bağış tutarının yüzde 171 üzerine çıkıldı
12 Nisan 2021 12:50
|Ankara'da fırınlarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz pide dağıtılacak
11 Nisan 2021 13:20
|TOBB, oda ve borsalara kayıt işlemlerinde imza sirküleri şartını kaldırdı
10 Nisan 2021 10:39
|Mart ayında 16 şiddet olayında 24 sağlıkçı saldırıya uğradı
08 Nisan 2021 13:43