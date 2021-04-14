Covid-19 hastalarının kamudaki maliyeti 10 milyar TL'yi buldu

Bir yılı aşkın süredir pandemi ile mücadele devam ederken, ECONiX Araştırma "Covid-19 Pandemisi İlk Yıl Değerlendirmesi" başlıklı bir rapor yayınladı. Rapora göre dünyada 110 milyondan fazla insanın yakalandığı koronavirüsten kaynaklı ölümler 2,5 milyonu aştı. Dünya genelinde yüzde 2,22 olan vaka-ölüm oranı Türkiye'de yüzde 1,06 olarak kaydedildi. 12 Nisan itibarıyla Türkiye nüfusunun aşılanma oranı yüzde 9 olurken, uzmanlar hastalık geçirme ya da aşı yoluyla her 3 kişiden birinin bağışıklık kazandığını öngörüyor. Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise ülkemizin bu süreçte yaptığı sağlık harcamaları oldu. Devlet son bir yılda Covid-19 hastaları için 10,6 milyar lira harcadı.

AVRUPA'NIN EN YÜKSEK AŞILAMA ORANINA SAHİP 3'ÜNCÜ ÜLKESİ

1 Mart itibarıyla dünya genelinde aşılama oranının yüzde 3,39 olduğu kaydedilen raporda, kıta bazında en yüksek aşılama oranı yüzde 13,82'yle Kuzey Amerika'da görülürken, Avrupa yüzde 8,61'le ikinci sırada yer aldı. Diğer kıtalardaki (Güney Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya) aşılama oranları ise yüzde 5'in altında kaldı. Türkiye ise henüz yerli üretim aşı çalışmaları devam eden bir ülke olmasına rağmen, 12 Nisan itibarıyla yüzde 9'la Sırbistan ve İngiltere'den sonra Avrupa'nın en yüksek aşılama oranına sahip üçüncü ülkesi oldu. Bu oranın dünya ve Avrupa ortalamasının üstünde olması dikkat çekti.

"NÜFUSUN YÜZDE 33,78'İNİN BAĞIŞIKLIK KAZANDIĞI SÖYLENEBİLİR"

Araştırma ekibine liderlik eden Güvenç Koçkaya, yayınladıkları rapordan hareketle Türkiye'nin vaka tablosuna yönelik değerlendirmelerini paylaştı.

Koçkaya, "Ne yazık ki dünya genelinde vaka ve ölümlerin arttığını görüyoruz. Bu oranların en yüksek seyrettiği dönem Ocak 2021 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de ise günlük ölüm oranlarının en yüksek seyri 2020'nin Mayıs ayında gözlemlendi, Ekim 2020 ayından itibaren de düşüş yaşandı. Günlük ölüm oranlarının 2021 yılı itibarıyla dengede gittiği görülse de şu anda da belirli bir artış söz konusu. Öte yandan Türkiye'de görülen ölüm oranının dünya genelinde görülen ölüm oranının yarısı kadar olduğunu saptadık. Muhtemel Kovid-19 vakalarına baktığımızda ise şu anki resmi vaka sayısının teşhis edilmeyen olası Kovid-19 hastalarının yüzde 13,53'ü olduğunu öngörüyoruz. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 33,78'inin vakaların şiddeti değişse de hastalık geçirme ve aşılama ile bağışıklık kazandığı söylenebilir" dedi.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA BAŞINA 29 BİN 332 LİRA HARCANDI

"Kovid-19 Pandemisi İlk Yıl Değerlendirmesi" başlıklı rapora göre Kovid-19 için devlet tarafından ayakta tedavi edilen hasta başına 411 TL, yatan hasta için 15 bin 424 TL ve yoğun bakım hastası başına 29 bin 332 TL harcama yapıldı. Araştırma ekibinden Dr. Gülpembe Oğuzhan, "Yaptığımız hesaplamara göre 2020 yılında toplam 100,3 milyar lira sağlık harcaması gerçekleştiren SGK, ek Kovid-19 harcamalarına rağmen, sağlık bütçesinden yaklaşık 22 milyar TL daha az harcama yaptığı gözleniyor. Bu tabloda özellikle, kronik hastalığı olan bireylerin hastaneye başvurularının düşmesinin etkili olduğu söylenebilir" dedi. Rapora göre, bir önceki yıla kıyasla hastane müracaatları yüzde 35,2 ve reçete sayıları ise yüzde 14,8 azaldı.

İLAÇ HARCAMALARI YÜZDE 18,7 ARTTI

ECONiX Araştırma'nın raporu, son bir yılda ilaç harcamaları ve sağlık hizmetleri için ayrılan bütçelere de mercek tuttu. Araştırma ekibinden Prof. Dr. Zafer Çalışkan "2020 yılında Türkiye ilaç harcamalarına 48,3 milyar TL, sağlık hizmetlerine 52,4 milyar TL bütçe ayırdı. İlaç harcamalarında bir önceki yıla göre yüzde 18,7'lik, sağlık hizmetleri harcamalarında ise yüzde 0,1'lik artış gözlendi" dedi.

Raporda sağlık hizmeti harcamalarındaki artışın, pandemide hizmet veren üniversite ve devlet hastanelerinden kaynaklanmadığı belirtildi. Buna göre üniversite ve devlet hastanelerinde gerçekleşen harcama ortalama yüzde 4,2 gerilerken, özel hastanelerde yüzde 18,7 arttı. Dr. Güvenç Koçkaya bu rakamlar hakkında "Devlet hastanelerinin pandemi hastanesi olarak hizmet vermesinden dolayı bir çok hasta tedavi olmak için özel hastanelere gitmesi nedeniyle özel hastane başvuruları arttı. Pandeminin başında büyük sorunlar çektiğini sivil toplum örgütleri ile ifade eden özel hastane sektörünün geçtiğimiz yıl SGK bütçesinden bir önceki yıla göre daha fazla pay aldığı söylenebilir" dedi.