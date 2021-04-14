Zabıta memuru bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti
|14 Nisan 2021 22:27
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İpekyolu ilçesinde, Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Akan Ağır, arkadaşlarıyla yaptığı rutin denetim sırasında, İpekyolu Belediyesi çıkışında, güvenlik kulübesi girişinde para buldu. Paranın sahibini bulmak için çalışma başlatan ekipler, güvenlik kulübesindeki kamera kayıtlarını hemen incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından paranın Melik Fırat Turgut'a ait olduğu belirlendi. Kısa sürede Turgut'a ulaşan ekipler, parayı teslim etti.
Melik Fırat Turgut, büyük mutluluk yaşadığını belirterek zabıta memuran teşekkür etti. Yolda yürürken parayı kaybettiğini anlatan Turgut, "Zabıta Müdürlüğü personeli Akan Ağır başta olmak üzere tüm Zabıta Müdürlüğümüzün ilgili diğer tüm personellerine teşekkür ediyorum. Paramı bulup bana tutanakla teslim etiler. Allah onlardan razı olsun" dedi.
Parayı bulan zabıta memuru Akan Ağır da insani bir davranışta bulunduğunu, bundan dolayı da büyük mutluluk yaşadığını söyledi.
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