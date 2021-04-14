Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşılaması devam ediyor
|14 Nisan 2021 22:42
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Aşı sırası gelip randevusunu iftar saatinden sonrasına alan vatandaşlar aşılarını hastanede yaptırabiliyor.
Ankara Şehir Hastanesi hemşirelerinden Emre Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hızlı şekilde vatandaşları bekletmeden ve aşı dozlarını ziyan etmeden aşı uygulamasına davam ettiklerini belirtti.
Ramazan başladığından beri yoğunluğun biraz azaldığını aktaran Özçelik, "Özellikle iftar saatinden sonra gruplar halinde vatandaşlar gelmeye başladı. Aşıya olan talep bugünlerde beklediğimiz gibi. 2 bin-2 bin 500 civarında günlük BioNTech aşısı yapılmaktadır." dedi.
Aşısını yaptıran vatandaşlardan Ayşe Yazıcı da bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yaptığını, aşı olmayı çok istediğini ve bir aydır sırasının gelmesini beklediğini ifade etti.
Yazıcı, sürekli halkla iletişim halinde olduğunu söyleyerek "Hasta olanları görüyordum, çok korkuyordum, endişeleniyordum ve kendimin de hasta olacağını düşünüyordum. Kendimi çok korudum ama bugün aşı oldum. Herhalde bundan sonra Kovid-19'dan kurtuldum gibi geliyor bana. Hiçbir zaman aşı olmaktan korkmadım. Oruçlu olduğum için iftardan sonrasına aldım aşı randevumu. Bu süreçte emeğini bizden esirgemeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Milli Eğitim Bakanım Ziya Selçuk'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
- "İnşallah virüsten kısa zamanda kurtuluruz"
Hastanede aşısını yaptıran Şengül Toksoy da "Amaç sadece kendimizi değil, çevremizdekileri de korumak. O yüzden de aşımı yaptırdım. Yine maske, mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Ramazandan dolayı gündüz oruç tutuyorum. 'İftardan sonra aşımızı yaptıralım' dedik. İnşallah virüsten en kısa zamanda kurtuluruz, aşı da etkili olur." dedi.
Murat Çömez de dünya geneline yayılmış virüsten bir an önce kurtulmayı herkesin ümit ettiğini belirterek şöyle konuştu:
"Biz de bu ümitle geldik. Hastalığa şu ana kadar kapılmadım ama kapılan arkadaşlarım oldu. Ne derece zorluk çektiklerini gördüm. Ben de bu zorluğu çekmemek için geldim aşımı oldum. Herkese tavsiye ederim. Gündüz oruç tuttuğum için iftardan sonra geldim."
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