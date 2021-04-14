1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aksaray'ın 2 asırlık taş evleri turizme hizmet edecek

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde turistlerin ilgi odağı 2 asırlık taş evler, restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.
 14 Nisan 2021 23:12
+Aa- Yazdır
Aksaray'ın 2 asırlık taş evleri turizme hizmet edecek

Aksaray Valiliği ile Güzelyurt Kaymakamlığı, tarihi taş evleri gelecek nesillere aktarmak için restorasyon çalışmaları başlattı.

Aslına uygun, tarihi dokusu korunarak hummalı çalışmalar sonucu restore edilen yapılar, müze, otel, pansiyon, ev, konak, hediyelik ve yöresel ürünlerin satıldığı mekanlar olarak hizmet edecek.

Dar sokakları, yüksek duvarlı taş evleri ve tarihi yapılarıyla dikkati çeken ilçe, Kapadokya bölgesine gelen turistleri adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, AA muhabirine, ilçenin geçmişte Rumlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Rumların burada 2 asır önce kayadan oyma evlerde oturduğunu anlatan Erciyas, "1924 yılına kadar bu coğrafyada hem Rumlar hem de Türkler barış içerisinde yaşamış. Bunun en güzel örneğini Ihlara Vadisi'ndeki kiliselerde fresklerle yapılan kaftan ve sarık giymiş Türk tasvirleriyle görüyoruz. Bunlar bize burada hoşgörünün hakim olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

"Hedefimiz 1 milyon turisti bu coğrafyada ağırlamak olacak"

Erciyas, yapıların çoğunun 3 kemerli olduğunu ve yaklaşık 200 yıldır bu sayede ayakta kalabildiğini ifade etti.

İlçedeki taş evlerde yerli ve yabancı turistleri ağırladıklarını belirten Erciyas, hazırladıkları proje kapsamında bir kısmı yıkık bir kısmı da bakımsız bu evlerin restorasyonuna başladıklarını dile getirdi.

Proje kapsamında geçen yıl kasımdan bugüne kadar 20 evin restorasyonunu tamamladıklarını bildiren Erciyas, tamamen harabe ve yıkık durumdaki diğer taş evlerin de ilerleyen süreçte restorasyonuna başlayacaklarını söyledi.

Evlerin özel mülkiyet kapsamında sahipleri olduğunu ifade eden Erciyas, şöyle konuştu:

"Valilikle yapılan proje çerçevesinde ilçedeki gölet çevresine tesisler yapacağız, ilçe merkezine bir müze kuracağız. Restore edilebilecek evlerin sahipleriyle görüşerek onlara pansiyonculuk eğitimi vereceğiz ve bu evleri turizme kazandıracağız. İlçemizde kültür turizmi yoğunlukta. İnsanlar bu dar sokaklarda gezdiğinde tarihteki yaşantıları, binalarla ve yapılarla hissedebiliyor. Tarihi adeta bu alanlarda yaşayabiliyorlar. İlçemiz bu bölgede cazibe noktası. Pandemi dönemi öncesinde yılda 600 bine yakın yerli ve yabancı turist ilçemizi ziyaret ediyordu. İnşallah Kovid-19 salgınının ortadan kalkmasıyla bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Hedefimiz inşallah 1 milyon turisti bu coğrafyada ağırlamak olacak."

Taş ev sahibi Hasan Ali Huy ise 45 yıl Ankara'da yaşadıktan sonra emekli olup memleketine döndüğünü belirtti.

Oturduğu taş evin 1843'te yapıldığını anlatan Huy, şunları kaydetti:

"Çok rahatız taş evde. Burada emekliliğin tadını çıkarıyorum. İçeride 2 saat uyumayla uykumuzu alabiliyoruz. Yaz günleri dışarı ne kadar sıcak olursa olsun burası hep serin. Bazen otururken kapımız çalınıyor, bakıyorum turistler gelmiş. Evin fotoğrafını çekiyorlar, geziyorlar. Misafirperverliğimizi gösteriyorum insanlara. Çay ve kahve ikram edip sohbet ediyoruz. Çok mutlu oluyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası hayran bıraktı
14 Nisan 2021 22:13		 İstanbul'da kısmi kapanmaya saatler kala trafik yoğunluğu
14 Nisan 2021 18:58
Bu ilde ramazan ayı boyunca ve bayramda su ücretsiz olacak
14 Nisan 2021 18:49		 Van'ın risk haritası yeniden maviye dönüyor
14 Nisan 2021 18:47
Maskesiz çalışandan ilginç cevap: Senden bana bulaşmasın
14 Nisan 2021 17:26		 Kırklareli alarm veriyor: Vaka sayısı yüzde 70 arttı
14 Nisan 2021 16:44
Testi pozitif yolcu, otobüsten indirilip hastaneye kaldırıldı
14 Nisan 2021 15:22		 Ankara Büyükşehir'den Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı açıklaması
14 Nisan 2021 15:11
Kokoreç yerken diline iğne batan kadın doktorları da şaşırttı
14 Nisan 2021 14:49		 Vaka birincisi ilde Validen umutlandıran açıklama: İyileşme var
14 Nisan 2021 14:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:32 - Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı ile görüştü00:05 - Türkiye'nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman'dan en zenginler listesine00:04 - İlave bir derece için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?00:04 - 15 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim23:43 - Roketli saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu
23:33 - ÇAYKUR'a 300 işçi alımında, taşların yeniden kutuya atılması tartışma yarattı23:30 - 'Kerebiç' Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu23:23 - Yeni Milli Piyade Tüfeği 42 testi başarıyla geçti23:20 - Şehir Hastanelerinin inşaatı tam gaz!23:12 - Aksaray'ın 2 asırlık taş evleri turizme hizmet edecek23:05 - NATO, 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan çekiliyor
23:01 - EGM, 'maske cezası' mesajına karşı vatandaşları uyardı22:42 - Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşılaması devam ediyor22:38 - Müdür Başyardımcısı koronavirüse yenildi22:35 - ABD gemileri Karadeniz'e geçmeyecek22:27 - Zabıta memuru bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti
22:19 - Covid-19 hastalarının kamudaki maliyeti 10 milyar TL'yi buldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman'dan en zenginler listesine
İlave bir derece için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?
Memurlara özel %15 ekstra indirim
15 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı ile görüştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesainin bitmesi 3
konserine gidilemediği için kahrolunan sanatçılar 6
kameri aylar 2
altı nokta 1
Yükselmek için başkasının üstüne basmak 1
söylenişi güzel sporcu isimleri 6
Acun ılıcalı'nın erzurumspor için bağış toplaması 3
benzen 1
kaba insanların futbolsever olması 1
yemek yapmak 2
SON İLANLAR
Erzurum Tekman Belediyesi sözleşmeli veteriner alacak
Batman Beşiri Belediyesi memur alacak
Karlsruhe Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Londra Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 120 uzman yardımcısı alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam