Şehir Hastanelerinin inşaatı tam gaz!

Ordu'da yapılması planlanan 900 yataklı şehir hastanesinin temel kazılarında çalışmalar bir süre önce başladı. Çevre yolunun hemen altında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan şehir hastanesinin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Yapılacak olan şehir hastanesinin yanına 22 bin metrekare alana sahip bir morfoloji binasını da inşa edilecek.

"Devletimiz burada 900 yataklı muhteşem bir hastane inşa ettiriyor"

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, hızlı bir şekilde inşaatı başlayan Ordu Şehir Hastanesi'nin, 2 yıl gibi bir sürede tamamlanarak, hizmete açılacağını beklediklerini ifade ederek, "Ordu ilimiz için çok güzel bir eser. Ordu'nun temel ihtiyacı olan hastane problemi çözüme kavuşuyor. Devletimiz burada 900 yataklı muhteşem bir hastane inşa ettiriyor. Mekanı çok güzel, çevre yolunun hemen altında, üniversite yerleşkesinin içerisinde gayet ve harika bir mekan. Hızlı bir şekilde inşaat başladı, şu anda kazı çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla 750 günde yapılarak, milletimizin hizmetine sunulacak" dedi.

"Hastane yanında morfoloji binası bulunacak"

"Tıp fakültemizdeki doktorlarımız ile Sağlık Bakanlığımızın doktorları şu anda Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğu gibi beraberce afiliasyon denilen ortak kullanım şeklinde bu ile hizmet verecekler" diyen Rektör Akdoğan, "Ayrıca hastanemizin hemen yanında bir morfoloji binamız da inşa ediliyor. 20 bin metrekareye yakın bir bina olacak. Burada da tıp doktorları yetişecekler. Tıp öğrencilerinin eğitim ve öğretim görecekleri sınıflar ve laboratuvarlar olacak. Bu alan hastane şartları açısından da son derece önemli" şeklinde konuştu.

"8 koldan ulaşım imkanı olacak"

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, hastaneye ulaşımın kolay olacağını ve 8 farklı koldan trafiğin akacağını belirterek, "Hastanemizin yaklaşık 8 koldan ulaşım imkanı var. Dolayısı ile hiçbir ulaşım sıkıntısı yaşanmayacak. Şehirden buraya ulaşım noktasında inşallah Büyükşehir Belediyemizin de yapacağı yollarla inşallah sorun yaşanmayacak" ifadelerine yer verdi.

Rektör Akdoğan, hastane inşaatının başlanmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgililere teşekkür etti.

900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatında yoğun çalışma

Samsun'un Canik ilçesinde 234 bin 371 metre kare alan üzerinde inşaatına başlanan Samsun Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 1 milyar TL'ye mal olması planlanan hastane "sağlık kenti Samsun"un güçlü sağlık yapısına daha da güç katacak.

Devlet ve özel hastaneleriyle sağlık kenti olan Samsun'da yapımına başlanan Şehir Hastanesi'nin zemin çalışmaları devam ediyor. Ekipler zemin düzleme çalışması kapsamında patlayıcılar ile zemini düzlüyorlar. Hastanenin inşaatı yoğun bir şekilde sürerken birçok iş makinesinin çalıştığı alan havadan görüntülendi.

900 yataklı olacak hastane bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak. Tüm odaları tek yataklı olacak hastanede ayrıca 200 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi yer alacak.

"Yeni nesil bir hastane olacak"

Samsun Şehir Hastanesi inşaatı hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Görevlisi Muhammet Ali Oruç, "Şehir Hastanesi'nin yer teslimi yapıldıktan sonra çalışmalar hızlı bir şekilde başladı. Şu anda hafriyat ve zemin düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kısa zamanda bunları halledip, hastane inşaatına başlamayı istiyoruz. 900 yataklı Şehir Hastanemizin, Samsun'a bölgeye ve sağlık turizmine katkısı olacak. Çok nitelikli ve güzel bir hastane olacak. 900 yatak içerisinde 210 tane yoğun bakım yatağımız olacak. Bunların yanı sıra yanık yatağımız, paletli servis yataklarımız olacak, nitelikli özel doğum salonlarımız olacak. Bunlarla birlikte 40 tane ameliyathanesi olan ve ileri derecede teknik alt yapı ile donatılmış bir hastane görmüş olacağız. Şehir Hastanesi 2 büyük kule şeklinde olacak. 4 kolu olacak ve bu kolların her biri farklı hastaneler şeklinde olacak. Onkoloji hastanesi, kalp ve damar cerrahisi hastanesi, nöroloji- ortopedi hastanesi şeklinde planlandı. Sağlık Bakanlığı imkanları ile yapılacak bu hastanemiz yeni teknolojiler ile yeni nesil bir hastane olacak" dedi.

Mahalleli çok memnun

Atatürk Mahallesi Muhtarı Lütfü Tercanlı ise mahallelerine hastane yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah izin verirse burada 24 ay sonra yeni bir Şehir Hastanesi doğacak. Devletimize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok hızlı şekilde çalışma yapıyorlar. Mahallemize hiçbir zarar vermeden titiz bir şekilde Samsun'un aynası olacak burası. Şu anda temel çalışmaları devam ediyor. Hastaneden dolayı çok memnunuz. Çevremize güzellik getireceğine de inanıyoruz. Yapan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.