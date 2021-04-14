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ÇAYKUR'a 300 işçi alımında, taşların yeniden kutuya atılması tartışma yarattı

ÇAYKUR'a Alınacak 300 İşçinin Kura Çekimi Sırasında Çekilen Taşların Yeniden Kutuya Atılması Tartışma Yarattı.
 14 Nisan 2021 23:33
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak 300 işçi için kura çekimi yapıldı. ÇAYKUR bünyesindeki 46 fabrikada çalışmak için 300 işçi alımı başvurusuna 35 bin 412 kişi başvurdu.

Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde 300 asıl ve 300 yedek belirlendi.

O çekim sırasında ise noter katibi Ulaş Turanlı'nın çektiği taşları yeniden kutuya atması dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Erdi Çakır, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, 200 geçici çay eksperi ve 300 geçici beden işçisi alımı sırasında, çekilen bazı isimlerin yeniden kutuya atıldığı görüldü

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Kura çekimi sonrasında ise açıklama yapıldı ve "birbirine yapışmış halde ve üzerindeki numaralar görünmeyecek vaziyette olan iki taş çıkması üzerine bu taşlar tekrar kutuya atıldı" denildi.

Memurlar.Net
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