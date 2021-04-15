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Türkiye'nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman'dan en zenginler listesine

Forbes dergisi tarafından açıklanan Türkiye'nin en zenginleri listesine Adıyaman'dan İbrahim Erdemoğlu ilk kez girdi.
 15 Nisan 2021 00:05
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Türkiye'nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman'dan en zenginler listesine

Forbes dergisi tarafından açıklanan Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer alan iş insanlarının servetlerinin kaynaklarını incelemeyi sürdüren gazeteci Barış Soydan, dolar milyarderleri arasına ilk kez giren İbrahim Erdemoğlu'nu mercek altına aldı.

Türkiye, İbrahim Erdemoğlu'nun adını 2015 yılında tekstil hammaddesi üreticisi Sasa'yı Sabancı Holding'den satın aldığında duydu. Sasa'yı 102 milyon dolara alan Erdemoğlu şirketin değerini 7 milyar dolara çıkardı. Bunda tekstilde yaşanan dönüşüm etkili oldu. Hazır giyim ürünlerinde pamuk ve yün yerine giderek artan oranda petrokimya ürünü polyester elyaf kullanılmaya başlandı. Sasa, sadece Türkiye'de değil dünyada da önde gelen polyester elyaf üreticilerinden biriydi...

Adıyaman Besni doğumlu olan Erdemoğlu'nun geçmişi ise halı üretimine dayanıyor. Erdemoğlu, babasının kurduğu halı atölyesini Gaziantep'ten dünyanın birçok yerine ihracat yapan bir şirkete dönüştürdü. 1998 yılında Merinos Halı'yı kurdu. Bu dönemde Gaziantep dünyanın yeni halı üretim merkezi haline gelmişti. Merinos Halı bu rüzgardan en çok yararlanan şirketler arasında yer aldı.

11.8 milyar dolarlık yeni yatırım

Erdemoğlu Holding bir süre önce Sasa'nın hammaddesi olan petrokimya ürünlerini üretmek için Adana'da rafineri kurma kararı aldı ve 11.8 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.
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