Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|15 Nisan 2021 00:32
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Barzani, görüşmede Çavuşoğlu'na Erbil ve Başika'da düzenlenen saldırılara ilişkin bilgiler vererek başsağlığı dileklerini iletti.
Saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen alçak saldırıda şehadete yürüyen Kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
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