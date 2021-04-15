Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Destek olacağınızdan şüphem yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.
|15 Nisan 2021 00:58
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Bakan Koca Twitter hesabından Gökhan Özoğuz'un tweet'ini alıntılayarak şu mesajı paylaştı:
"Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var. 84 milyon beraber artırmadık vaka sayılarını ama birlikte mücadele etme sorumluluğumuz var. Destek olacağınızdan şüphem yok."
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