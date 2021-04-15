Oktay'dan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan'ın dedesi için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'a dedesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
|15 Nisan 2021 01:32
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