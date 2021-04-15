Bakan Soylu ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten başsağlığı mesajı
|15 Nisan 2021 06:12
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın Kuzeyindeki üs bölgesine yapılan saldırı sonucunda şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı paylaşımda "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika Üs Bölgesi'ne, hain teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu Şehit düşen kahraman evladımıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını ali eylesin" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir.
Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.
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