1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek-Haritalı

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir
 15 Nisan 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdumuzun genellikle parçalı bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Göller Yöresi ile Ege ve İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşı ikna timi kurulacak
15 Nisan 2021 07:21		 Şikayetler arttı: Covid-19 çınlama sebebi
15 Nisan 2021 06:50
Bakan Soylu ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten başsağlığı mesajı
15 Nisan 2021 06:12		 Türkiye'nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman'dan en zenginler listesine
15 Nisan 2021 00:05
ÇAYKUR'a 300 işçi alımında, taşların yeniden kutuya atılması tartışma yarattı
14 Nisan 2021 23:33		 'Kerebiç' Ramazan'da sofraların vazgeçilmez tatlısı oldu
14 Nisan 2021 23:30
Zabıta memuru bulduğu 20 bin TL'yi sahibine teslim etti
14 Nisan 2021 22:27		 Covid-19 hastalarının kamudaki maliyeti 10 milyar TL'yi buldu
14 Nisan 2021 22:19
Türk tır şoförleri 1 aydır Rusya-Gürcistan sınırında mahsur
14 Nisan 2021 21:05		 Telefona bakarken kaza yapmıştı, işine son verildi
14 Nisan 2021 20:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:32 - Bir askerimizin şehit olduğu saldırıda İran parmağı şüphesi07:21 - Aşı ikna timi kurulacak07:11 - Lavrov'a cevap: İsterlerse Rusya'ya da SİHA satarız07:05 - Ardışık aranan eski astsubayın cezası Yargıtay'ca onandı06:50 - Şikayetler arttı: Covid-19 çınlama sebebi06:40 - O yönetmelikle FETÖ'cülere böyle yol verildi: Kimse dokunmadı
06:30 - Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek-Haritalı06:15 - FETÖ'nün kaçış tarifesi: En popüleri Meriç üzerinden06:12 - Bakan Soylu ve AK Parti Sözcüsü Çelik'ten başsağlığı mesajı02:22 - İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı01:34 - Erbaş, TDV'nin bu ramazanda ihtiyaç sahiplerine 61 milyon lira dağıttığını bildirdi01:32 - Oktay'dan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan'ın dedesi için taziye mesajı
00:58 - Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Destek olacağınızdan şüphem yok00:32 - Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı ile görüştü00:05 - Türkiye'nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman'dan en zenginler listesine00:04 - İlave bir derece için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?00:04 - 15 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman'dan en zenginler listesine
İlave bir derece için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?
Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Destek olacağınızdan şüphem yok
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Oktay'dan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İnan'ın dedesi için taziye mesajı
O yönetmelikle FETÖ'cülere böyle yol verildi: Kimse dokunmadı
15 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Bakan Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı ile görüştü
Erbaş, TDV'nin bu ramazanda ihtiyaç sahiplerine 61 milyon lira dağıttığını bildirdi
İstanbul'da 'Balık avı' yasağı başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kombi 3
zikzak 3
erp 3
tırnak içinde söylüyorum 2
fenoloji 1
Gaddare 1
bamya 3
taban fiyat 2
pertevniyal 1
künefe 1
SON İLANLAR
Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ElemanıAlım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sayıştay sözleşmeli 7 bilişim personeli alacak
Sivas Sızırbelsan Turizm İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam