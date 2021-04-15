FETÖ'nün kaçış tarifesi: En popüleri Meriç üzerinden
|15 Nisan 2021 06:15
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Örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışında 3 ayrı yöntem tercih edilirken, özel
kişiler 5 bin euro karşılığında yatla VIP geçiş yapıyordu.
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "casusluk suçlarından 39 yıl 10 ay hapse çarptırdığı FETÖ'nün MİT imamı Yasin Ugan, örgütün üyelerini yurt dışına kaçırma tarife ve yöntemini anlattı.
Mahkemenin gerekçeli kararında, Ugan'ın itiraflarına yer verildi. Örgütün yasa
dışı yollarla yurt dışına kaçış yöntemini anlatan Ugan, kaçmak isteyen örgüt
üyesinin, kriptolu haberleşme programı "2048" üzerinden silsile yoluyla bir
üstüne bilgi verdiğini söyledi. En son bilginin MİT mahrem yapının en tepe ismi
firari Bülent Bişer'e verildiğini söyleyen Ugan, "Bülent Bişer, kaçakçılık konularını
halleden Senih kod Mehmet Sönmez'e veya emniyet mahremden Nejdet koda ulaşır
ve kaçmak isteyen örgüt üyesi bu kişilerle görüşmeye başlar. Kaçakçının ayarlanması
ve hareket tarzları kaçmak isteyen örgüt üyesine onlar tarafından ayrıntılarıyla
anlatılır" diye konuştu.
ÜÇ YÖNTEMLE GİDİYORLAR
Yurt dışına 3 ayrı yöntemle çıkıldığını belirten Ugan, şunları kaydetti:
"Bunlardan ilki VIP denilen çıkış yöntemi. Bu yöntem kişi bası 5 bin euro ödemek şartıyla Ege Denizi üzerinden lüks yatlarla çıkış yöntemidir. İkinci yöntem yine Ege Denizi üzerinden kalabalık yatlarla çıkış. Bu yöntem için 3 bin euro ödenerek çıkılıyor. En uygun yöntem de Meriç Nehri üzerinden çıkış. Bu yöntemde bin 700-2 bin 500 avro arasında ödeme yapmak şartıyla geçiliyor."
YUNAN POLİSİ YAKALARSA SLOGAN
Yunanistan'da her mahrem yapıdan bir sorumlunun bulunduğunu ve bu sorumlunun kaçan kişiyi karşıladığını ifade eden Ugan, "Sizi önce Yunan asker ya da polisi yakalarsa 'Ben Gülenist Erdoğan terörist' sloganı atıldığı takdirde sizi ülkeye kabul ediyorlar. Burada yine örgüt üyesi bir kişi kaçanları karşılayıp bir eve yerleştiriyor" dedi.
GARANTİLİ GEÇİŞ
Ugan, kaçan kişinin Yunanistan'da kalmak istememesi durumunda da kişi bekarsa sahte evlilik yoluyla, evliyse sahte pasaport yoluyla gitmek istenen ülkeye yine kaçakçılar vasıtasıyla gönderildiğini söyledi. Burada da "garantili geçiş" adında bir yöntem kullanıldığını kaydeden Ugan, kaçakçının 4 bin avro karşılığında kişiyi istediği ülkeye götürdüğünü dile getirdi.
KANADA'YA GÜLEN ŞARTI
Ugan, "Kanada'ya gitmek isterseniz Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafınız olması ve giriş sırasında bu fotoğrafın oradaki yetkililere gösterilmesi şartıyla Kanada'ya girilebiliyor" dedi.
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