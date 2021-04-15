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Ardışık aranan eski astsubayın cezası Yargıtay'ca onandı

Yargıtay FETÖ ile mücadelede önemli bir kararın altına imza attı. "Ankesörlü, sabit hat" soruşturmalarında 6 yıl 10 ay hapis cezası alan eski astsubay kıdemli çavuş Ali D'nin temyiz incelemesinde Ali D'nin ankesörlü telefon ve sabit hattan kendisi gibi astsubay olan 2 şahısla birlikte bir kez ardışık arandığını, 42 kez de tekil arandığını vurgulayarak verilen cezayı onadı.
 15 Nisan 2021 07:05
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Ardışık aranan eski astsubayın cezası Yargıtay'ca onandı

Yargıtay FETÖ ile mücadelede önemli bir kararın altına imza attı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TSK'daki FETÖ'cülere yönelik sürdürülen "ankesörlü, sabit hat" soruşturmalarında şüpheli olan eski astsubay kıdemli çavuş Ali D'ye, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Ali D. ise kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı inceleyen İstanbul 27. Bölge Adliye Mahkemesi, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın olmadığına, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik bulunmadığına karar verdi.

  • Ret kararının ardından Ali D. kararın bozulması için dosyayı temyize taşıdı. Bir üst mahkemece de onanan kararın ardından dosya Yargıtay'a gitti. Dosyaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ali D'nin ankesörlü telefon ve sabit hattan kendisi gibi astsubay olan 2 şahısla birlikte bir kez ardışık arandığını, 42 kez de tekil arandığını vurgulayarak verilen cezayı onadı. Öte yandan Yargıtay kararında "0" saniye aranmalarının dahi örgütsel bağlantıların göstermesi açısından yeterli olabileceği görüşünde de bulundu.

Şahin Şen
Yeni Şafak
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