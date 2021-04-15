Aşı ikna timi kurulacak
|15 Nisan 2021 07:21
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Koronavirüse karşı toplum bağışıklığını sağlamakta aşılama büyük önem taşırken, aşı yaptıranların oranlarının artırılması için aşı ikna ekibi adı altında bir çalışma hayata sokuluyor.
İl sağlık müdürlüklerinden aile hekimlerine bir yazı gönderildi. Yazıda, aşı sırası gelmiş ve aşı olmayanlar ile iletişim kurulması istendi. Buna göre aile hekimleri bu kişilerle irtibata geçecek.
Aşılarını yaptırmayanlara nedenini soracak. Ardından aşı konusunda çekincesi
olanlara aşının faydaları ve virüs üzerindeki etkinliği konusunda bilgi verecek,
aşı olmaları konusunda tavsiyelerde bulunacak. Bu çalışma ile birlikte toplumda
aşı yaptıranların oranının artırılması hedefleniyor. Aşılamada şuan 60 yaş üzeri
vatandaşların eşleriyle birlikte aşılanma çalışmaları devam ediyor.
19 MİLYONU GEÇTİK
Türkiye'de birinci doz uygulanan kişi sayısı 11 milyon geçti. İkinci doz uygulanan kişi sayısı da 8 milyona yaklaştı. Toplamda aşı olanlar 19 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce 65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla ilgili şu rakamları paylaşmıştı: "Bu dönemde 65 yaş üstü aşılanan vatandaş oranı yüzde 76,4. Yani yüzde 100 aşılanamadı. Halen yüzde 23,6 oranında 65 yaş üstü vatandaşımız tanımlandığı halde aşısını yaptırmış durumda değil. Sağlık çalışanlarında aşılama oranı yüzde 86."
Yasemin Asan
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