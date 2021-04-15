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Şikayetler arttı: Covid-19 çınlama sebebi

Nadir görülen ani işitme kaybı ve kulak çınlaması şikayetlerinde son dönemde artış olduğunu belirten uzmanlar, erken müdahale edilmezse işitme kaybının kalıcı olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor
 15 Nisan 2021 06:50
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Şikayetler arttı: Covid-19 çınlama sebebi

Covid-19 enfeksiyonu kulak çınlaması ve ani işitme kaybına sebep oluyor. Koronavirüs enfeksiyonu sırasında ya da covid sonrasında kulak şikayeti ile gelen hastaların sayısında önemli bir artış olduğunu söyleyen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Melek "Koronavirüs enfeksiyonu sırasında gelişen işitme kaybı zamanında teşhis edilip tedavi verilmezse kalıcı hale gelebilir" dedi.

SEBEP KANDAKİ PIHTILAŞMA

TAEDER - Tıbbi Araştırmalar ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 5. İç Hastalıkları Akademisinin basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Melek, kulak çınlamasının nörolojik bir problem olduğunu belirterek, bu durumun virüsün yol açtığı kandaki pıhtılaşma sonucu ortaya çıktığını söyledi. Pıhtılaşmanın oksijenlenmeyi azalttığına dikkat çeken Prof. Dr. Melek "Normal şartlarda beyincik ve iç kulağımızı besleyen, boynumuzun arka tarafındaki iki ana damar, beyine dakikada 110 ml kan gönderir. Koronavirüs enfeksiyonu sebebiyle pıhtılaşan kanın akımı azaldığı için, iç kulakta kan dolaşımı ve oksijenlenme de azalıyor. İç kulağa giden kan miktarı ve oksijen azaldığı zaman kulaklarda çınlama ortaya çıkıyor" dedi.

ASPİRİN'İN YAN ETKİSİ DE OLABİLİR

Bazı hastalarda kulak çınlamasının Aspirin yan etkisi olarak da ortaya çıkabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Melek "Covid geçiren hastalara kan sulandırıcı olarak Aspirin kullanması tavsiye ediliyor. Covid geçiren bir hastanın kulağı çok çınlıyorsa en azından bir süre Aspirin dışındaki bir kan sulandırıcı ile devam edilmesi tavsiye edilir" diye anlattı. Ani işitme kaybının aslında nadir bir durum olmasına rağmen, son zamanlarda Covid-19 geçiren hastalarda görülmeye başlanmasının dikkat çekici olduğunu belirten Prof. Dr. Melek "Covid-19 geçiren hastalarda tek taraflı veya iki taraflı kulakta ani şekilde dolgunluk, çınlama ve işitmede azalma görülmesi durumunda hemen bir sağlık kuruluşuna müracaat edilerek detaylı bir kulak muayenesi yapılmalıdır" dedi.

KORONA HASTASI 6 AY TAKİP EDİLMELİ

Post covid döneminde hastaların 6 ay ile 1 yıl boyunca takip edilmesi gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Melek "Özellikle ilk 6 aylık dönemde gelişebilecek diğer hastalıklara ait sürprizlere açık olmak lazım. Ayrıca bu hastalarda nüksleri de görmeye başladık. Covid geçirip de 3-4 ay sonra tekrar Covid-19'a yakalanan hastalarımız da gelmeye başladı. Bunun yanı sıra organ yetersizlikleri gibi komplikasyonlar da yaşanıyor. Sonuç itibarıyla Covid geçirdikten sonra 6 ay bir yıl içerisinde bizim teyakkuzda olmamız gerekiyor" diye anlattı.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Türkiye
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