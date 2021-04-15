Bir askerimizin şehit olduğu saldırıda İran parmağı şüphesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düştü. Köyde yaşayan bir çocuk da yaralandı. Bölgede bir SİHA görevlendirildi ve gerekli tedbir derhal alındı.

İran destekli milisler

Türkiye gazetesine bilgi veren Iraklı yetkililer, her iki saldırının da İran destekli milisler tarafından düzenlendiği yönünde güçlü deliller olduğunu belirtti.

İran rejimine yakın haber mecralarında Erbil ve Beşika saldırılarının 2 gün önceki Natanz nükleer üssüne yapılan saldırıya misilleme niteliği taşıdığı yönünde haberler yer aldı. Üssün vurulmasında Haşdi Şabi bileşeni Hizbullah-Hareket el Nuceba ve PKK işbirliği yaptığı öne sürüldü.

Mesaj mı taşıyor?

Öte yandan gazetemize konuşan güvenlik kaynakları, Beşika provokasyonunu Türkiye'nin Irak'ın Sincar ve Suriye'nin Tel Rıfat terör bölgelerine yönelik operasyon hazırlıklarına dönük mesaj niteliği taşıdığı yorumunu yaptı.

Sincar'da merkezi hükümetin verdiği sürenin dolmasına rağmen PKK bölgeyi terk etmezken gün içerisinde KDP yonetimi tarafından yapılan açıklamada terör örgütünün son dönem Sincar'da gücünü daha fazla artırdığı yönünde açıklama geldi. Diğer yandan Azez-Afrin hattında 5 yıldır işgalci durumdaki PKK bölgelerinde konuşlu Rus birlikleri bölgeden ayrılırken terör noktalarına İran Devrim Muhafızı birlikleri yerleşti.

Yılmaz Bilgen