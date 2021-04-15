Kripto para miras bırakılabilir mi?

Kripto para hesaplarına bloke koyulması ile ilgili iddiaları değerlendiren Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün "Yaşanan olayda kişilerin borsa hesaplarına tedbir konuldu, hesaplarındaki coin Türk lirası karşılığında satılarak bedeli icra dosyalarına aktarıldı" dedi.

Miras hukuku açısından da durumun benzerlik gösterdiğine dikkati çeken Ergün, şöyle devam etti: Mirasçılar ölen kişinin hesabındaki kripto paranın kendi hesaplarına transfer edilmesi, satılması, devredilmesi gibi yasaya uygun talepte bulunabilir. Ancak konu ile ilgili olarak Medeni Kanunumuzda ve borç tahsil işlemleri ile ilgili olarak İcra İflas Kanunumuzda kripto para özelinde bir hüküm bulunmuyor. Tüm bu ihtilafların giderilmesi için öncelikle kripto paraların tanımı yapılmalı ve Türk hukuk sistemi içerisinde yasal bir zemine kavuşturulmalı.

Ekonomist Erkan Öz de yakın gelecekte açık kimliklere bağlı kripto para borsası hesaplarına haciz uygulamalarını daha fazla görmeye başlayacaklarını ifade ederek "Haciz konusu biraz miras hususuna da benziyor.

Kripto paralar kimlik kayıtlarının tutulduğu merkezi borsalarda saklanıyorsa varisler kullanıcının vefatı halinde miras olarak talepte bulunabiliyor. Bu durumda elbette alacaklılar da borçlunun mal varlığının bir parçası olduğuna göre borçlunun kripto paraları üzerinde hak iddia edebilir. Bu gayet normal" diye konuştu.