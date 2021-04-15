Cenk Tosun'dan dedesine: Bizi çimde değil taşta oynattılar!

"Torunumun acılar içinde yerde kaldığını görünce içimden bir parça koptu sanki, gözyaşlarımı tutamadım. O benim canım ciğerim," diyor Ahmet Amca,

"Hemen annesini aradım, ameliyata alınacağını söylediler. Ameliyattan sonra da Cenk ile konuştum. 'Dede, çim sahada değil, taşın üzerinde oynattılar bizi' dedi.

"Durumu şu anda iyi, formasından uzun süre ayrı kalacağı ve EURO 2020'de ülkesine hizmet edemeyeceği için çok üzgün; ama eskisinden daha iyi olacağına söz verdi."

TORUNU BEŞİKTAŞLI, AMA KENDİSİ GALATASARAYLI

Ahmet Amca, torunu koyu bir Beşiktaşlı olsa da kendisinin Galatasaraylı olduğunu söylüyor. Peki o bu durumda Beşiktaş - Galatasaray maçlarında hangi takımı tutuyor?

"Cenk kendini bildi bileli hasta Beşiktaşlı. Renklerine gönül verdiği kulübe transfer olunca sevinçten havalara uçmuştu. Beşiktaş'ta ve A Milli Takım'da oynamak en büyük hayalleriydi. Çok şükür ikisini de gerçekleştirdi, onunla gurur duyuyorum.

"Ben uzun yıllar Almanya'da yaşadım. Jupp Derwall gelene kadar Türkiye'de takım tutmuyordum. Derwall ile birlikte Galatasaraylı oldum; ama Cenk'in forma giydiği Beşiktaş - Galatasaray derbilerinde Beşiktaş'ı destekliyorum.

"Ankara'nın küçük bir ilçesinde yaşıyorum. Burada herkes birbirini tanır. Cenk ne zaman gol atsa ertesi gün, 'Senin torun yine attı' diye yanıma gelirler. Bazen parka hava almaya çıktığımda insanlar birbirleriyle konuşurken parmakla beni işaret edip, 'Bak bu adam Cenk Tosun'un dedesi' diyorlar. Bu çok büyük bir gurur."

AİLEDEN FUTBOLCU

Ahmet Amca, Cenk'in ailelerindeki tek futbolcu olmadığını söylüyor:

"Cenk'in babası ve dayısı da Almanya'da amatör olarak futbol oynuyordu. Bu yüzden ailesi olarak Cenk'in her zaman yanında olduk ve onun futbolcu olmasını çok istedik.

"Cenk hiçbir zaman yüzümüzü kara çıkarmadı. Her şey dört dörtlük gidiyordu, ama son zamanlarda sakatlıklar peşini bırakmıyor."

Yine de Cenk'in ne kadar güçlü bir karaktere sahip olduğunu dedesi de tüm futbolseverler de biliyor.

EURO 2020'de oynayamayacak olması hem onun için hem de Milli Takım için çok kötü bir haber. Ama 2022 Dünya Kupası hem Türkiye'nin hem de Cenk'in geri dönüşüne sahne olabilir. Neden olmasın?

Kaynak: Goal.com